Остановил у терминала: полицейский не дал пенсионерке перевести деньги мошеннику

В городе Караганде полицейский убедил пенсионерку не переводить деньги мошенникам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Благодаря бдительности оперуполномоченного управления криминальной полиции ДП Карагандинской области Данияра Нарынбекова интернет-мошенники не довели свой план до конца.

Так получилось, что по роду своей деятельности полицейский занимается киберпреступностью, и выводить на чистую воду различного рода аферистов, промышляющих в интернете – его профессиональная обязанность.

24 августа в Караганде Данияр Нарынбеков, находясь вне службы, проверял свой счет через терминал в одном из магазинов. В этот момент он обратил внимание на соседний терминал, у которого стояла пожилая женщина. Она неотрывно с кем-то разговаривала по сотовому телефону и, следуя советам абонента, на экране терминала нажала раздел «Банковские услуги».

«Понял, что пенсионеркой кто-то манипулировал – она подчинялась голосу, который раздавался из мобильника. Тем временем женщина потянулась к сумке и вытащила наличные. Я подошел к ней, представился сотрудником полиции, показал служебное удостоверение и попросил передать мне сотовый телефон. Взяв мобильник, услышал, как из него раздался крик: «Никому ничего не говорите! Это могут быть мошенники!» Предупреждение адресовалось пенсионерке, но аппарат-то был уже у меня. Спрашиваю: «Кто вы?» Последовал ответ: «Сотрудник Национального банка в Нур-Султане». Как только я сообщил, что являюсь сотрудником полиции, разговор прервался», – рассказал Нарынбеков.

Так благодаря профессионализму сотрудника полиции 69-летняя горожанка выскользнула из ловушки, которую расставила для нее целая группа аферистов.

«Я была ими зомбирована и не вникала, что делала. Спасибо, что Данияр вовремя вмешался. Он пригласил в полицию, где все мне объяснил», – признается она.

Выяснилось, что женщина в одном из банков пополнила счет и по сотовому телефону стала проверять, поступили ли средства. В это время ей позвонили.

«Высветился незнакомый номер. Какая-та женщина представилась сотрудником Национального банка из Нур-Султана. Сказала, что какие-то мошенники от моего имени пытались оформить кредит, но благодаря службе безопасности их действия были нейтрализованы. И сейчас проводится операция, чтобы выявить мошенников. В ней якобы участвуют сотрудники полиции. При этом мне отводится важная роль. «Сотрудник» банка предупредил, чтобы никому об этом не говорила. И я, попав под воздействие какого-то гипноза, ничего не сказала даже мужу.

Со мной, если можно так выразиться, работали сразу трое мошенников: один выдавал себя за сотрудника банка, а двое – за сотрудника криминальной полиции и следователя. Дали понять, что вся ситуация находится под их контролем и наблюдением. А чтобы установить мошенников, мне необходимо взять в банке кредит на 4 млн тенге. Я сказала, что являюсь пенсионеркой, и мне такую сумму не позволят оформить. «Берите столько, сколько дадут», – посоветовали мне.

В банке мне дали 600 тысяч тенге. Следуя указаниям мошенников, я зашла в магазин, подошла к терминалу, через который должна была отправить деньги неизвестно кому. И все это время эти аферисты вели меня, постоянно напоминая, чтобы я избегала людей. Это просто судьба, что когда хотела перечислить деньги, рядом оказался сотрудник полиции. Искренне благодарна ему!» – говорит пенсионерка.

Женщина вернула банку взятый кредит, и он не имеет к ней никаких финансовых претензий.

«Сотрудники Национального банка, правоохранительных органов никогда не звонят людям. Поэтому с теми, кто ими представляется, не вступать в разговоры. Да, чтобы уточнить какие-то вопросы, менеджеры банков звонят клиентам, но при этом используют официальные пятизначные телефонные номера. И еще один момент, интернет-мошенники избегают разговоров по WhatsApp. Как только им предлагают общение с помощью видеосигнала, они тут же отключают телефон. Гражданам необходимо помнить об этом и проявлять бдительность», – посоветовал страж порядка.