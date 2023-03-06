Осторожно на поворотах!

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Асет Калымов

На опасных участках автотрасс Алматинской области устанавливают камеры видеонаблюдения, светофоры и дорожные знаки.

Как мы уже сообщали, в конце января правоохранительные органы региона запустили специальный проект, направленный на обеспечение безопасности дорожного движения. По данным официальной статистики, Алматинская область является антилидером страны по фактам смертности на автодорогах и занимает «почетное» второе место по количеству ДТП. В прошлом году на территории области зафиксировано более 1 700 дорожных аварий, в которых пострадали 2 369 человек, погибли более 300.

В рамках проекта в каждом райо­не Алматинской области созданы мобильные группы, которые выявляют проблемные участки дорог и принимают меры по их устранению. В составе групп – прокуроры, полицейские, представители инспекции транспортного контроля, местных акиматов и общественности. По информации пресс-службы областной прокуратуры, в феврале проверяю­щие выявили 153 нарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, из них 30 уже устранено.

Один из наиболее опасных участков – железнодорожный переезд на станции Шамалган в Карасайском районе. Здесь регулярно фиксируются грубые нарушения правил дорожного движения (машины выезжают на встречную полосу, не останавливаются на знак «Стоп» перед шлагбаумом, заступают на железнодорожные пути). Осенью 2019 года на переезде случилась страшная авария – пассажирским поездом был протаранен автобус, который выехал на железную дорогу, несмотря на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП погиб водитель автобуса, несколько человек получили ранения.

На днях на данном участке по результатам совместного рейда прокуроров и полицейских был установлен аппаратно-программный комплекс «Сергек». Как отмечают местные жители, нарушений сразу стало меньше. По крайней мере, лихачи перестали выезжать на «встречку», боясь схлопотать штраф. Однако, чтобы полностью решить проблему бесконечных пробок, здесь необходимо построить мост и проложить объездную дорогу.

Мобильная группа посетила и поворот в город Каскелен на автодороге Алматы – Жандосов. Жители окрестных сел давно требуют навес­ти здесь порядок. Глас общественности услышан: по рекомендации правоохранительных органов на повороте установлен светофор. Кроме того, в отдел ЖКХ Талгарского района направлены предписания по установке пешеходных переходов и дорожных знаков. Фермерам Райымбекского и Жамбылского районов переданы специальные светоотражающие ленты, которые необходимо использовать при перегонах сельхозживотных через автодороги.

Контролеры уделяют внимание и борьбе с нарушениями ПДД. В ходе рейдов выявлены и привлечены к административной ответственнос­ти 360 водителей, в том числе 30 – за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Отдельно инициаторы проекта следят за качеством строительства и ремонта автодорог, проверяют дея­тельность дорожно-эксплуатационных служб. К примеру, на улицах сел Жанадаур, Жанаталап и Коянкус Илийского района большегрузы полностью продавили асфальт, объезжая платные терминалы, установленные на автодороге Алматы – Конаев. По указанным фактам в районное управление полиции и акимат района внесены предписания об устранении нарушений.

Аналогичные проблемы с движением грузовых фургонов и самосвалов имеются в селах Енбекшиказахского, Карасайского и Жамбылского районов. К слову, местные жители принимают активное участие в проекте, нап­равляя в прокуратуру видео- и фотоматериалы о различных нарушениях в сфере обеспечения безопасности на дорогах.

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