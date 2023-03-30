В Кокшетау осужден экс-полицейский, обещавший закрыть дело за 10 тыс. долларов

Экс-замначальника управления полиции Кокшетау получил срок на 8,5 лет.

В Кокшетау за покушение на мошенничество и подстрекательство к даче взятки в крупном размере осужден бывший сотрудник полиции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акмолинский областной суд.

По данным следствия, бывший замначальника управления полиции Кокшетау путем обмана требовал взятку и обещал не накладывать аресты на банковские счета потерпевшей, а также прекратить уголовное преследование.

«Получив $10 тыс., он запросил дополнительно сумму и, потерпевшая обратилась в антикоррупционную службу. При передаче оставшейся суммы, он был задержан», – говорится в сообщении пресс-службы.

Его действия квалифицированы как тяжкое коррупционное преступление.

«Приговором суда ему назначено 8 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе, с конфискацией денежных средств, полученных в качестве взятки», – сообщает областной суд.

Кроме того, осужденный лишен специального звания – майор полиции.

Вина осужденного в совершении тяжкого коррупционного преступления подтверждена его признанием, показаниями свидетелей и потерпевшей, материалами негласных следственных действий, а также заключениями судебных экспертиз, добавили в суде.