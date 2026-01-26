Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Министерстве внутренних дел РК сообщили о задержании группы, специализировавшейся на хищениях грузов из контейнеров железнодорожных составов, сообщает Kazpravda.kz

В апреле 2025 года транспортные полицейские задержали группу из шести человек, жителей Алматинской и Восточно-Казахстанской областей. Было установлено, что в период с августа 2024 года по апрель 2025 года злоумышленники систематически совершали кражи грузов из контейнеров, следовавших по международному маршруту КНР – Европа.

В ходе досудебного расследования доказана причастность группы к четырем эпизодам краж. Предметами хищения стали камеры видеонаблюдения, детские коляски и автомобильные запчасти.

«Общая сумма ущерба, причиненного владельцам грузов, превысила 212 млн тенге. Причиненный материальный ущерб полностью возмещен. Вина всех участников группы полностью доказана. По решению суда каждому назначено наказание в виде четырех лет ограничения свободы», – проинформировали в правоохранительных органах.

Там же добавили, что транспортные полицейские продолжают работу по обеспечению безопасности грузоперевозок и защите интересов участников международной транспортной логистики.