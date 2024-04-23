Осуждена руководитель структурного подразделения финпирамиды «Life is good»

Суд
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны рассмотрел уголовное дело по руководству структурным подразделением финансовой пирамиды, сообщает Kazpravda.kz

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно материалам уголовного дела, в 2019 году Т. в целях извлечения дохода от привлечения денег физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность, руководила структурным подразделением финансовой пирамиды «Life is good» по продукту «Hermes LTD». Для привлечения денег от вкладчиков программы на ежемесячной основе обещала им вознаграждение. Тем самым, привлекла деньги 17 граждан на общую сумму свыше 158 млн тенге.

Вина подсудимой доказана показаниями потерпевших, свидетелей, очными ставками, результатами НСД, протоколом осмотра предметов, банковскими выписками и заключением специалиста, отметили в суде.

Рассмотрев дело, суд признал Т. виновной по ст. 217 ч. 3 п. 2 УК и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением средств граждан и инвестиций сроком на 5 лет.

На основании статьи 63 УК РК назначенное наказание считать условным с установлением пробационного контроля сроком на 5 лет, добавили в столичном суде.

 

 

#суд #финпирамида #руководитель #Life is good

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