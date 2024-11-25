Осужденному добавили срок за нарушение режима в Павлодарской области

Гражданин получал взыскания, так как не выходил на проверку и не соблюдал распорядок дня, сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации КУИС МВД, в учреждении №45 (средней безопасности) Павлодарской области осужденный систематически нарушал порядок отбывания наказания, за что судом ему был добавлен срок – полтора года.

«Осужденный не выходил на проверку, не соблюдал распорядок дня. Неоднократно с ним проводились беседы, на которые он не реагировал, вел себя агрессивно. Имеет 19 взысканий. Администрацией учреждения материал направлен в суд», – рассказали в пресс-службе ДУИС по Павлодарской области.

На судебном процессе осужденный вину не признал, нарушения отрицал. Решением суда ему добавлен срок полтора года. Также суд изменил режим содержания со средней на максимальную безопасность.

К слову, в случае отсутствия нарушений он бы освободился в августе 2025 года. Теперь же он выйдет на свободу в 2027 году.

Осужденный отбывает наказание за принуждение к даче ложных показаний. Постановление вступило в законную силу.