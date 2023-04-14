Осужденные не сопротивлялись контролерам во время инцидента со стрельбой, заявили в ДУИС ВКО

Ранее в РгК «Шыгыс» рассказали, что 14 апреля неизвестные лица перебросили на территорию учреждения №16 запрещенные предметы, а осужденные оказали сопротивление контролерам при попытке задержать их.

Фото пресс-службы РгК «Шығыс» НГ РК

Представители Департамента уголовно-исполнительной системы по ВКО опровергли информацию Национальной гвардии МВД о том, что в учреждении №16 осужденные оказали сопротивление контролерам 14 апреля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

«Факт сопротивления, угрозы опасности жизни и здоровью контролерам со стороны заключенных в учреждении №16 не соответствуют действительности.

Два предупредительных выстрела в воздух были произведены со стороны часового поста в/ч 6699 Национальной гвардии МВД РК, в связи с тем, что один из осужденных перешагнул на внутреннюю запретную зону – контрольно-следовую полосу колонии особого режима», – пишет полицейский портал.

Ранее в РгК «Шыгыс» рассказали, что 14 апреля неизвестные лица перебросили через основное ограждение учреждения №16 запрещенные предметы. После чего трое осужденных пытались забрать свертки, где один из них перешагнул на внутреннюю запретную зону – контрольно-следовую полосу. Прибывшие на место контролеры начали задерживать осужденных, причем последние якобы оказали им сопротивление. В связи с этим, по данным РгК «Шыгыс», часовой и открыл огонь в воздух.

Однако в ДУИС ВКО иначе истолковали инцидент, отметив, что никакого сопротивления со стороны нарушителей не было.

«На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Иртышского отдела полиции УП Усть-Каменогорска ДП ВКО. Данный факт зарегистрирован в КИУ учреждения. В настоящее время в отношении осужденных собраны материалы для привлечения их к дисциплинарной ответственности», - сообщает Polisia.kz.