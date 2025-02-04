Осужденный открыл собственный бизнес в области Жетісу
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Прокуратура области совместно с местными исполнительными органами оказала поддержку осужденному, состоящему на учете службы пробации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру
Житель Каратальского района, находящийся на учете пробации, является многодетным отцом, который самостоятельно воспитывает малолетних детей.
Благодаря поддержке прокуратуры он получил от государства безвозвратный грант в размере 1,5 млн тенге.
Эти средства были направлены на приобретение шиномонтажного оборудования и строительство помещения для работы.
Как сообщили в Генпрокуратуре, в настоящее время мужчина успешно ведет предпринимательскую деятельность.
Работа в данном направлении продолжается.