Осужденный открыл собственный бизнес в области Жетісу

Прокуратура области совместно с местными исполнительными органами оказала поддержку осужденному, состоящему на учете службы пробации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Житель Каратальского района, находящийся на учете пробации, является многодетным отцом, который самостоятельно воспитывает малолетних детей.

Благодаря поддержке прокуратуры он получил от государства безвозвратный грант в размере 1,5 млн тенге.

Эти средства были направлены на приобретение шиномонтажного оборудования и строительство помещения для работы.

Как сообщили в Генпрокуратуре, в настоящее время мужчина успешно ведет предпринимательскую деятельность.

Работа в данном направлении продолжается.