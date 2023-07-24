Осужденный скончался после конфликта в колонии в СКО

В учреждении № 48 Департамента уголовно-исполнительной системы по Северо-Казахстанской области скончался заключенный, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ» .

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По информации пресс-службы ДУИС, между осужденными возник конфликт на бытовой почве. Сотрудники администрации колонии его пресекли.

«В ходе профилактической беседы один из осужденных начал задыхаться. Незамедлительно была вызвана карета скорой помощи. Сотрудники администрации оказали первую медицинскую помощь. Несмотря на принимаемые меры, врачи констатировали смерть осужденного.

Факт зарегистрирован в книге учета информации, вызвана следственно-оперативная группа. При наружном осмотре тела экспертом телесных повреждений не обнаружено. Причина смерти устанавливается», – проинформировали в пресс-службе.

Департамент полиции начал досудебное расследование по уголовной статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Областной Департамент уголовно-исполнительной системы назначил служебное расследование.