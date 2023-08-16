Осужденный нарушил условия пробации и снова сел за решетку

Он был задержан у своего знакомого, с которым, как выяснилось, они ранее вместе отбывали наказание в местах лишения свободы.

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Осужденный, находящийся на пробационном контроле, покинул Курчатов и был найден полицейскими в Шемонаихе. Оставшиеся 1,5 года срока он будет отбывать в колонии, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент уголовно-исправительной системы области Абай.

По информации ДУИС, сотрудники службы пробации и отдела полиции Курчатова задержали 47-летнего осужденного, который в ноябре 2021 года был осужден за кражу и приговорен к трем годам лишения свободы в учреждении максимальной безопасности. В 2022 году постановлением суда в Усть-Каменогорске согласно ст. 73 УК РК лишение свободы ему заменили на ограничение свободы на неотбытый срок 2 года 3 месяца с установлением пробационного контроля.

«За время нахождения на учете в службе пробации, осужденный злостно нарушал порядок отбывания наказания, привлекался к административной ответственности, без уважительной причины не являлся на регистрацию, также имелись факты неисполнения обязанностей по приговору суда. А в июле 2023 года осужденный скрылся от пробационного контроля», – рассказали в ведомстве.

Сотрудники службы пробации незамедлительно приступили к розыскным мероприятиям, но безрезультатно. В августе 2023 года осужденный был объявлен в розыск.

В период проведения ОПМ «Подучетный элемент» в службу пробации поступила информация о возможном местонахождении осужденного. 12 августа 2023 года сотрудниками службы пробации Курчатова и городского отдела полиции осужденный был задержан у своего знакомого в Шемонаихе, с которым, как выяснилось, они ранее вместе отбывали наказание в местах лишения свободы.

«В настоящий момент осужденный водворен в изолятор временного содержания, где будет находиться до решения суда. Теперь свой оставшийся срок 1 год 5 месяцев он будет отбывать уже в колонии», – сообщила инспектор службы пробации города Курчатов старший лейтенант юстиции Александрович Дарья Юрьевна.