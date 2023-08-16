Осужденный нарушил условия пробации и снова сел за решетку

Происшествия
84
Кунапия Гульмира
корреспондент

Он был задержан у своего знакомого, с которым, как выяснилось, они ранее вместе отбывали наказание в местах лишения свободы.

Фото: Kazpravda.kz

Осужденный, находящийся на пробационном контроле, покинул Курчатов и был найден полицейскими в Шемонаихе. Оставшиеся 1,5 года срока он будет отбывать в колонии, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент уголовно-исправительной системы области Абай.

По информации ДУИС, сотрудники службы пробации и отдела полиции Курчатова задержали 47-летнего осужденного, который в ноябре 2021 года был осужден за кражу и приговорен к трем годам лишения свободы в учреждении максимальной безопасности. В 2022 году постановлением суда в Усть-Каменогорске согласно ст. 73 УК РК лишение свободы ему заменили на ограничение свободы на неотбытый срок 2 года 3 месяца с установлением пробационного контроля.

«За время нахождения на учете в службе пробации, осужденный злостно нарушал порядок отбывания наказания, привлекался к административной ответственности, без уважительной причины не являлся на регистрацию, также имелись факты неисполнения обязанностей по приговору суда. А в июле 2023 года осужденный скрылся от пробационного контроля», – рассказали в ведомстве.

Сотрудники службы пробации незамедлительно приступили к розыскным мероприятиям, но безрезультатно. В августе 2023 года осужденный был объявлен в розыск.

В период проведения ОПМ «Подучетный элемент» в службу пробации поступила информация о возможном местонахождении осужденного. 12 августа 2023 года сотрудниками службы пробации Курчатова и городского отдела полиции осужденный был задержан у своего знакомого в Шемонаихе, с которым, как выяснилось, они ранее вместе отбывали наказание в местах лишения свободы.

«В настоящий момент осужденный водворен в изолятор временного содержания, где будет находиться до решения суда. Теперь свой оставшийся срок 1 год 5 месяцев он будет отбывать уже в колонии», – сообщила инспектор службы пробации города Курчатов старший лейтенант юстиции Александрович Дарья Юрьевна.

#задержание #ДУИС #Шемонаиха #Курчатов #пробация

Популярное

Все
Как догнать и перегнать?
Антикор снижает тариф
Компромат на самокат
«Аргентинский Трамп» лидирует
В пятерке сильнейших
Атом на благо людям
Бурхан-булак – величественный и недоступный
Знакомство в соцсети обернулось спайкингом для астанчанки
Ограничения и правила для электросамокатов: на главные вопросы ответили в МВД
Здесь рождается классика
Почти 75 млн тенге вложили в финпирамиду QNet алматинцы
Троих детей-"маугли" выявили в Алматы – полиция рассказала подробности
Неймар перешел в саудовский клуб "Аль-Хиляль"
Более полумиллиона казахстанцев получают адресную соцпомощь
Обратной дороги нет
Стартовал проект по цифровизации малокомплектных сельских школ
Клюнул жареный петух
Сколько денег тратят иностранные туристы в Казахстане
Более тысячи человек оказались заблокированы из-за схода оползня в Японии
Водный баланс
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Высокая важность нефтепровода КТК для мирового рынка и его глобальных игроков может послужить защитой от рисков, связанных с военными действиями в Черном море
Естай создал свой, глубоко органичный индивидуальный стиль, а вершиной его творчества стала знаменитая песня «Қорлан»
Иностранца, находившегося в бегах 15 лет, задержали в Астане
За рулем служебного авто и без прав сняли родственника полицейского начальника в Шымкенте
Первый казахстанский контейнерный терминал появится в грузинском порту Поти
Двойное убийство в Арыси: задержаны предполагаемые заказчик и исполнители
Карагандинские полицейские поймали курьера, которого мошенники послали к жертве за деньгами
В Алматинской области планируется построить ряд заводов по переработке мусора
Актуальные вопросы обсуждены с участием премьер-министра в Жамбылской области
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
Премьер обозначил главную проблему Тараза
Аграриям Жамбылской области возместят потери из-за засухи – Смаилов
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
Групповое избиение подростками школьника в Павлодаре: дело переквалифицировали на более тяжкую статью
26 тысяч лиц с инвалидностью проживали в Туркестанской области только на бумаге
Пожар вспыхнул в крупном торговом центре Астаны
Мобильный Интернет обещают казахстанским селам с населением менее 250 человек
С 2017 года в Кокшетау работает социальный дневной стационар «Круг друзей»
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Рост цен на сотовую связь прокомментировали в АЗРК

Читайте также

Аноним сообщил о заминировании алматинского ТЦ
Иностранца похитили в Алматы ради выкупа в 20 тысяч долларов
Более тысячи человек оказались заблокированы из-за схода оп…
Знакомство в соцсети обернулось спайкингом для астанчанки

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]