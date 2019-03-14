Освобожденный по УДО убийца-рецидивист совершил двойное преступление в Темиртау

Освобожденный по УДО убийца-рецидивист ранил ножом собутыльника и забил до смерти малознакомого мужчину в Темиртау, сообщает Ekaraganda.kz.
Отсидевший 12 лет за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 37-летний рецидивист, выйдя на свободу условно-досрочно, не смог реабилитироваться и стал злоупотреблять алкоголем. Во время одной из пьянок он трижды ударил ножом малознакомого собутыльника из-за 500 тенге. Тогда рецидивисту удалось беспрепятственно скрыться с места происшествия.
Спустя три недели, он снова совершил особо тяжкое преступление. На этот раз - до смерти забил малознакомого мужчину, которого пригласил распить с ним алкоголь под балконом одного из многоэтажных домов по проспекту Металлургов. Избитый мужчина скончался от полученных травм.
В суде рецидивист полностью признал свою вину и подробно рассказал о совершенных преступлениях. Темиртауский городской суд приговорил его к 12,5 годам лишения свободы.
Свое наказание осужденный будет отбывать в учреждении УИС чрезвычайной безопасности. Также суд назначил осужденному принудительно лечение от алкоголизма по месту отбытия наказания.
Осужденный попытался смягчить свой приговор и подал апелляционную жалобу в областной суд. Судебная коллегия оставила приговор Темиртауского городского суда без изменения.
Отсидевший 12 лет за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 37-летний рецидивист, выйдя на свободу условно-досрочно, не смог реабилитироваться и стал злоупотреблять алкоголем. Во время одной из пьянок он трижды ударил ножом малознакомого собутыльника из-за 500 тенге. Тогда рецидивисту удалось беспрепятственно скрыться с места происшествия.
Спустя три недели, он снова совершил особо тяжкое преступление. На этот раз - до смерти забил малознакомого мужчину, которого пригласил распить с ним алкоголь под балконом одного из многоэтажных домов по проспекту Металлургов. Избитый мужчина скончался от полученных травм.
В суде рецидивист полностью признал свою вину и подробно рассказал о совершенных преступлениях. Темиртауский городской суд приговорил его к 12,5 годам лишения свободы.
Свое наказание осужденный будет отбывать в учреждении УИС чрезвычайной безопасности. Также суд назначил осужденному принудительно лечение от алкоголизма по месту отбытия наказания.
Осужденный попытался смягчить свой приговор и подал апелляционную жалобу в областной суд. Судебная коллегия оставила приговор Темиртауского городского суда без изменения.