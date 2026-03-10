От Актобе до Шымкента: в каких регионах проведут капремонт ТЭЦ

Энергетика
58
Дана Аменова
специальный корреспондент

В данное время ремонт идет на двух энергоблоках, четырех котлах и двух турбинах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В текущем году запланирован капитальный ремонт 9 энергоблоков, 55 котлов и 51 турбины во всех ключевых регионах страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

По данным министерства, на сегодня ремонт идет на двух энергоблоках, четырех котлах и двух турбинах.

На ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия» проведут капитальный ремонт 2 котлоагрегатов и 1 турбоагрегата. На Степногорской ТЭЦ капремонт охватит 2 котлоагрегата и 2 турбоагрегата.

В Актобе ТЭЦ обновят 3 котлоагрегата и 4 турбоагрегата. На ЭС АЗФ ТНК «Казхром» капремонт запланирован для паровой турбины.

В Алматинском энергоузле на ТЭЦ-1 отремонтируют котлоагрегат и турбоагрегат. На ТЭЦ-2 сделают капремонт для котлоагрегата и 2 турбоагрегатов. На ТЭЦ-3 обновят котлоагрегат и турбоагерегат.

В Атырауской ТЭЦ в список вошли 3 котла и 2 турбоагрегата. На Karabatan Utility Solutions в плане 4 газовые турбины, ремонт на газовой турбине ГТЭС ТШО завершен, еще осталось отремонтировать 3 турбины.

На Усть-Каменогорской ТЭЦ обновят 4 котлоагрегата и 2 турбины. На Согринской ТЭЦ капремонт пройдут 3 котла и 1 турбина, а на Риддер ТЭЦ — котлоагрегат и 1 турбоагрегат на Бухтарминской ГЭС.

На Жамбылской ГРЭС в план включен капремонт 2 энергоблоков. На ТЭЦ-4 в Таразе обновят котлоагрегат.

На Карагандинской ГРЭС «Топар» капремонт затронет 3 котла и 2 турбоагрегата. На ТЭЦ-ПВС АО «Qarmet» - 1 турбоагрегат, на ТЭЦ-2 АО «Qarmet» — 3 котла и 1 турбина.

Карагандинская ТЭЦ-3 охватит 2 котла и 2 турбоагрегата, а Балхашская ТЭЦ — 2 котла и турбоагрегат. На Карагандинской ГРЭС-1 капремонт пройдет на котлоагрегате и турбоагрегате.

На Рудненской ТЭЦ АО «ССГПО» капремонт охватит котел и 3 турбоагрегата.Обновят 3 энергоблока Экибастузской ГРЭС-1, 2 энергоблока на Экибастузской ГРЭС 2 и на ЭС АО «ЕЭК» два энергоблока.

На Павлодарской ТЭЦ-1 капремонт пройдут 3 котла, 2 турбины. На ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 отремонтируют 5 котлов и 4 турбоагрегата.

В Мангистауской области на ТЭЦ-1 и ТЭЦ - 2 МАЭК улучшат 4 котлоагрегата и 3 турбоагрегата.

На Петропавловской ТЭЦ-2 капремонт затронет 5 котлоагрегатов и турбоагрегаты.

На Жезказганской ТЭЦ капитально отремонтируют 2 котла.

Шымкентская ТЭЦ-3 проведет капитальный ремонт котлоагрегата. 

#регионы #ТЭЦ #капремонт

