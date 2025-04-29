Казахстан активно расширяет свое присутствие на ближневосточном туристском рынке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ведомстве привели данные Погранслужбы КНБ РК, согласно которым в 2024 году поток посетителей из пяти арабских стран увеличился на 62%. Турпоток из Омана вырос на 80% и превысил 15 тысяч человек. Из ОАЭ прибыло 14,7 тысячи человек (рост на 40% к предыдущему году), из Саудовской Аравии — более 9 тысяч туристов (рост на 47%). Количество гостей из Катара увеличилось в 1,5 раза, а из Бахрейна — почти в 4 раза по сравнению с 2022 годом.

Безвизовый режим для граждан ОАЭ, прямые рейсы между крупнейшими городами двух стран, а также участие в стратегических международных площадках способствуют укреплению имиджа страны как привлекательного направления для путешествий.

В Минтуризма отметили, что в этом году Казахстан вошел в число популярных направлений для туристов из арабских стран во время праздника Ораза-айт.

Казахстан активно расширяет свое присутствие на ближневосточном туристском рынке. С 28 апреля по 1 мая в Дубае проходит международная выставка Arabian Travel Market, на которой страну представляют около 30 участников туристской отрасли.

На казахстанском стенде, размещенном на площади 73,5 кв. м, особое внимание уделено туристским возможностям Алматы, Астаны и Байконура.

Выставка Arabian Travel Market — одно из важнейших событий мировой туристской отрасли. 32-я по счету выставка посвящена теме «Глобальные путешествия: развитие туризма будущего через расширение связей». В этом году свои турпродукты представляют более 2 800 компаний из разных стран мира.