От Атланты до Лондона: как бились казахстанские боксеры на ОИ

Интернет-редакция Кazpravda.kz
предлагает вспомнить как казахстанские боксеры выступили
На дебютные Игры в Атланту-1996 в составе отечественной дружины отправились: Болат Жумадилов (51 кг), Бектас Аубакиров (54 кг), Бахтияр Тлегенов (57 кг), Болат Ниязымбетов (63, 5 кг), Нуржан Сманов (67 кг), Ермахан Ибраимов (71 кг), Василий Жиров (81 кг), Михаил Юрченко (свыше 91 кг).
В итоге наша команда выиграла 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые награды.Первый олимпийский чемпион по боксу из независимого Казахстана Василий Жиров вместе с тренером Александром Апачинским
На самой пока что успешной для себя Олимпиаде в Сиднее в 2000 году наши боксеры отправились в составе 7 человек: Болат Жумадилов (51 кг), Бекзат Саттарханов (57 кг), Нуржан Каримжанов (60 кг), Данияр Мунайтбасов (67 кг), Ермахан Ибраимов (71 кг), Олжас Оразалиев (81 кг) и Мухтархан Дильдабеков (свыше 91 кг).
В Австралии мы брали не количеством а качеством, казахстанцы всей командой прошли в четвертьфиналы, 4 выступали в решающих матчах. В итоге на родину наши боксеры вернулись с двумя золотыми (Бекзат Саттарханов и Ермахан Ибраимов) и двумя серебряными медалями (Болат Жумадилов и Мухтархан Дильдабеков).
В 2004 году на Олимпиаду в Афины наши мастера кожаной перчатки отправились в составе 8 боксеров: Мейржан Рахимжанов (51 кг), Галиб Джафаров (57 кг), Серик Елеуов (60 кг), Нуржан Каримжанов (64 кг), Бахтияр Артаев (69 кг), Геннадий Головкин (75 кг), Бейбут Шуменов (81 кг), Мухтархан Дильдабеков (свыше 91 кг).
По итогам ОИ в копилке казахстанской дружины был полный комплект наград - 1 "золото", 1 "серебро" и 1 "бронза".
В 2008 году на главные старты четырехлетия в Пекин сборная РК отправилась в составе 10 боксеров (11 весовых категорий): Биржан Жакипов (48 кг), Мират Сарсембаев (51 кг), Канат Абуталипов (54 кг), Галиб Джафаров (57 кг), Мерей Акшалов (60 кг), Серик Сапиев (64 кг), Бахыт Сарсекбаев (69 кг), Бахтияр Артаев (75 кг), Еркебулан Шыналиев (81 кг), Руслан Мырсатаев (свыше 91 кг).
Казахстанцы выиграли 1 золотую и 1 бронзовую награды.
На последних Олимпийских играх в 2012 году в Лондоне от нашей страны выступало 9 боксеров (всего 10 весовых категорий): Биржан Жакипов(49 кг), Ильяс Сулейменов (52 кг), Канат Абуталипов (56 кг), Гани Жайлауов (60 кг), Данияр Елеусинов (64 кг), Серик Сапиев (69 кг), Данабек Сужанов (75 кг), Адильбек Ниязымбетов (81 кг) и Иван Дычко (свыше 91 кг).
В итоге наши соотечественники взяли 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.
В олимпийском Рио-де-Жанейро не должна прерваться золотая традиция казахстанского бокса – брать золотые медали на всех Олимпиадах с участием сборной РК.