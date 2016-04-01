От Атланты до Лондона: как бились казахстанские боксеры на ОИ

Политика
424
Дамир Айдаров
Интернет-редакция Кazpravda.kz предлагает вспомнить как казахстанские боксеры  выступили 

На дебютные Игры в Атланту-1996 в составе отечественной дружины отправились: Болат Жумадилов (51 кг), Бектас Аубакиров (54 кг), Бахтияр Тлегенов (57 кг), Болат Ниязымбетов (63, 5 кг), Нуржан Сманов (67 кг), Ермахан Ибраимов (71 кг), Василий Жиров (81 кг), Михаил Юрченко (свыше 91 кг).

В итоге наша команда выиграла 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые награды.

56fe7434cff0b1459516468.jpg
Первый олимпийский чемпион по боксу из независимого Казахстана Василий Жиров вместе с тренером Александром Апачинским 

На самой пока что успешной для себя Олимпиаде в Сиднее в 2000 году наши боксеры отправились в составе 7 человек: Болат Жумадилов (51 кг), Бекзат Саттарханов (57 кг), Нуржан Каримжанов (60 кг), Данияр Мунайтбасов (67 кг), Ермахан Ибраимов (71 кг), Олжас Оразалиев (81 кг) и Мухтархан Дильдабеков (свыше 91 кг).

56fe73a8682131459516328.jpg


В Австралии мы брали не количеством а качеством, казахстанцы всей командой прошли в четвертьфиналы, 4 выступали в решающих матчах. В итоге на родину наши боксеры вернулись с двумя золотыми (Бекзат Саттарханов и Ермахан Ибраимов) и двумя серебряными медалями (Болат Жумадилов и Мухтархан Дильдабеков).

56fe5fb70eb801459511223.jpg


В 2004 году на Олимпиаду в Афины наши мастера кожаной перчатки отправились в составе 8 боксеров: Мейржан Рахимжанов (51 кг), Галиб Джафаров (57 кг), Серик Елеуов (60 кг), Нуржан Каримжанов (64 кг), Бахтияр Артаев (69 кг), Геннадий Головкин (75 кг), Бейбут Шуменов (81 кг), Мухтархан Дильдабеков (свыше 91 кг).

По итогам ОИ в копилке казахстанской дружины был полный комплект наград - 1 "золото", 1 "серебро" и 1 "бронза".

56fe5fe71f1ff1459511271.jpg


В 2008 году на главные старты четырехлетия в Пекин сборная РК отправилась в составе 10 боксеров (11 весовых категорий): Биржан Жакипов (48 кг), Мират Сарсембаев (51 кг), Канат Абуталипов (54 кг), Галиб Джафаров (57 кг), Мерей Акшалов (60 кг), Серик Сапиев (64 кг), Бахыт Сарсекбаев (69 кг), Бахтияр Артаев (75 кг), Еркебулан Шыналиев (81 кг), Руслан Мырсатаев (свыше 91 кг).

Казахстанцы выиграли 1 золотую и 1 бронзовую награды.

56fe6054a731e1459511380.jpg


На последних Олимпийских играх в 2012 году в Лондоне от нашей страны выступало 9 боксеров (всего 10 весовых категорий): Биржан Жакипов(49 кг), Ильяс Сулейменов (52 кг), Канат Абуталипов (56 кг), Гани Жайлауов (60 кг), Данияр Елеусинов (64 кг), Серик Сапиев (69 кг), Данабек Сужанов (75 кг), Адильбек Ниязымбетов (81 кг) и Иван Дычко (свыше 91 кг).

В итоге наши соотечественники взяли 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.

56fe6083030101459511427.jpg

В олимпийском Рио-де-Жанейро не должна прерваться золотая традиция казахстанского бокса – брать золотые медали на всех Олимпиадах с участием сборной РК. 

Популярное

Все
Недавно в поселке Кендала Талгарского района зоозащитники обнаружили яму, в которой находились трупы сотен собак
Потребители Темиртау убеждены, что новый тариф на вывоз мусора рассчитан неверно
Юниорская сборная Казахстана досрочно вышла в четвертьфинал квалификации чемпионата мира
Местные паблики всколыхнула новость: на дорогах Жетысу начинают функционировать новые камеры автоматической системы фиксации VIDAR
Двумя причинами – субботниками и недобросовестностью граждан – объясняют в Костанае переполненные до отвала мусорные площадки
В Атырау горожане заявляют, что двукратное повышение ставок сбора за вывоз мусора вряд ли отразится на качестве услуги
Причины отказа в процедуре банкротства физлиц назвали в Минфине
«Беспредел» совершенства
В Уральске на детской площадке снова ЧП: катаясь на горке, семилетний мальчик потерял половину мизинца
Неприятный запах, который источает биопруд на окраине Петропавловска, вновь поднял волну возмущения со стороны жителей областного центра
В социальных сетях рекламировали капсулы для похудения, содержащие опасное вещество
Казахстан развивается в верном направлении – таково мнение 72% участников нового социсследования КИСИ
Закопали в песок миллиарды
Сенат освободил от должности судью Верховного суда
Шанс для спасения мегаполиса
Хранить наследие независимости
Солдат вернулся на родину
В гости к прошлому
Груз безответственности?
Тушат в авральном режиме
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Четверых граждан Китая сняли с авиарейса в Алматы
Объявлены даты ЕНТ-2023
Казахстанским перевозчикам выдают онлайн на пунктах пропуска разрешение на проезд по территории Китая
9,5 млн тенге осталась должна банкам казахстанка после звонка незнакомца
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Касым-Жомарт Токаев принял участие в субботнике в Астане
С молчаливого согласия Кудебаева в ДП массово применялись пытки во время январских событий – Генпрокуратура
Кошанов: Важно усилить продовольственную безопасность на пространстве ТюркПА
Арсенал оружия обнаружили у подозреваемого в хулиганстве алматинца
Совещание по вопросам сохранности мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави провел госсоветник
Грибникам налог прописан
Половина медучреждений в Туркестанской области находится в ветхом состоянии
Мужчина размахивал пистолетом в кафе в Усть-Каменогорске
Наркоделец-универсал: подозреваемого в производстве и продаже наркотиков задержали в Алматы
США хотят нарастить инвестиции и торговлю с Казахстаном
Спецгруппа Генпрокуратуры изучает законность тендеров Озенмунайгаз
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Элеватор горит в Костанайской области
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Жестокое избиение девушки на камеру в ТРЦ Усть-Каменогорска шокировало казахстанцев
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Затопить нельзя сохранить
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
В Акорде был проведен ауызашар от имени президента
Чемпионат Азии по борьбе пройдет в Астане
Получить земельные участки станет проще в Казахстане
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане

Читайте также

Эмомали Рахмона торжественно встретили в Акорде
Кундызбек Абдрасилов назначен замруководителя Аппарата Прав…
Касым-Жомарту Токаеву передали специальное послание от Эмма…
Токаев поздравил Мирзиёева с успешным проведением всенародн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]