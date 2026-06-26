От горна до раритетной кофемолки

Село находится в 100 км от Семея. На 25 км удалено от районного центра – Бескарагая. Население – больше 800 человек. Жизнь в нем спокойна и созерцательна. С востока Карагайлы окружен ленточным бором, с западной стороны – полями. Поэтому здесь красивейшие восходы над лесом и закаты на равнине. Клуб – единственный досуговый центр для сельчан, место общения и проведения различных мероприятий.

В 2016 году его заведующим стал местный общественник Талгат Султанов. Год спустя именно он принес в пустующее помещение на втором этаже первые экспонаты – пионерские горн и барабан. Эти предметы – единственное, что сохранилось после первой попытки создания краеведческого музея при школе еще 25 лет назад.

– В середине 90-х годов завуч школы Даметкен Ибраевна ­Аралова создала в своем кабинете небольшой музей. Помню, там были очень интересные вещи. Но экспозиция располагалась в закутке, не на виду, – вспоминает Талгат Амантаевич. – С ее уходом на пенсию мини-музей закрылся. Оставшиеся экспонаты я принес в клуб. С этого и началось мое увле­чение коллекционированием. Когда начинаешь собирать, вещи сами идут к тебе в руки, словно просят, чтобы их сохранили. Это непередаваемое ощущение, ведь каждый новый предмет пробуж­дает воспоминания.

Некоторые предметы для музея он покупает на свои средства, некоторые обменивает или принимает в дар. Со временем Талгат Султанов попросил местных жителей принять участие в пополнении коллекции. О музее тогда и не думал. Просто хотелось создать островок памяти. Стоило кинуть клич – коллекция тут же начала стремительно пополняться. Одни отдавали предметы быта с радостью, других пришлось уговаривать. А некоторые так и не решились расстаться с милыми сердцу вещами и хранят их дома или в пыльных гаражах и сараях. Но те предметы, что уже переехали в клуб, радуют и любопытных посетителей, и своих владельцев.

Сегодня коллекцию экспонатов можно смело назвать музеем советского быта. Здесь глиняные горшки с ухватами соседствуют с конной упряжью, механические измельчители – со старинными утюгами, а над ними – винтажная аудио- и видеотехника: магнитофон «Романтик», радиола с пластинками, телевизор, кассеты. На старинной полке – книги и журналы, фотографии, школьный портфель, пионерская атрибутика. Рядом – швейные машинки и прялки. Отдельное место выделено для посуды. Она тоже родом из СССР, нашлась в хранилище местной школы. Многие занятные вещи пока что размещены на подоконниках, старых столах, стульях, на полу. Когда экспозиция пополняется очередным атрибутом советской эпохи, то не сразу становится понятным – куда ее определить. Но место в комнате площадью 40 кв. м находится всегда. Больше 100 экспонатов наполняют некогда пустое помещение особым шармом.

– Когда я выезжаю в другие районы, то стараюсь обязательно что-нибудь привезти для нашего музея. К примеру, в Бородулихе нашел старинные часы с кукушкой. Представляете, они до сих пор исправны и показывают точное время! Из самых «труднодоступных» экспонатов – это старинный портрет женщины и радиола с пластинками. Переговоры шли долго! Что-то я нахожу в гаражах, что-то покупаю, в пункте металлоприема нашел раритетную кофемолку, похожую на мясорубку. Это самый старый экспонат в нашей коллекции, – увлеченно рассказывает коллекционер.

Еще здесь можно встретить любопытный экспонат, который Талгат Амантаевич называет музыкальным комбайном. Этот агрегат 1950-х годов соединил в себе телевизор и радиолу, причем управлялся он при помощи пульта – чудо техники советского производства.

Талгат Амантаевич мечтает, что в будущем стены музея украсят фотографии деревенских улиц и достопримечательностей середины и конца прошлого века, а также грамоты, дипломы, вымпелы того периода. А пока из документов здесь только почетная грамота Башкульскому совхозу за успешный сбор урожая.

Экспонатов собралось достаточно много. Теперь их нужно грамотно разместить на полках и стеллажах. Для этого были приглашены специалисты из областного центра, которые дали полезные рекомендации. Помогает с обустройством и экспонатами и краеведческое общество «Прииртышье».

Вход в музей бесплатный. О выручке здесь не думают и помо­щи со стороны не ждут, поэтому экспонаты поступают сюда благодаря энтузиазму Талгата Султанова и неравнодушных людей, для которых фраза «Без прошлого нет будущего» – не просто слова!