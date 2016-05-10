​От Курска до Дрездена

Родился Отеш Жалмагамбет в небольшом ауле Родник. Его именовали в то время еще конезаводом-52, который относился к совхозу Эмба Мугалжарского района. В семь лет потерял мать. Это было как раз начало 30-х годов – голодных, холодных. Попал в аульный детский дом, где получил 7-летнее образование, после чего по воле судьбы его перевели в школу-интернат в Актобе. Там и окончил 8 классов. Думал о светлом будущем, но тут началась война.

В августе 1942-го Отеша Жалмагамбета призвали в армию. Вместе с группой новобранцев его направили сначала на курсы телеграфистов, а по их окончании перебросили на 1-й Украинский фронт в 930-й отдельный батальон связи. Он оказался в тот момент в самом пекле боев под Курском.

Битва на Курской дуге до сих пор перед глазами, как страшный сон: и в воздухе, и на земле тогда развернулись ожесточенные схватки. Взрывы мин, снарядов, столкновения танковых армад, бомбежки, словом, все было в огне. Но как бы фашисты ни пытались взять реванш на этих позициях после сокрушительного поражения под Сталинградом, бросив в атаку самые лучшие отборные силы, в том числе «Тигров», «Фердинандов», одолеть советские войска им не удалось. Наоборот, стали отступать.

– Чудом остался жив в том пекле, – вспоминает ветеран. – Первый салют будет произведен после этого с освобождением Белгорода. Наши бойцы проявили на полях брани настоящий героизм и стойкость.

Участвовал О. Жалмагамбет затем в боях на территории Украины под Кировоградом. Батальон, в котором он служил, был задействован в Херсон-Шевченковской операции. Форсировал Днепр. Уцелел тоже чудом. Еще до начала атаки связь нужно было наладить по ту сторону Днепра, где залегли немцы. Под прикрытием ночи и завесой дымовых шашек ему с одним из бойцов удалось-таки переплыть на лодке на правый берег реки и закрепиться. Стояла тогда осень 43-го. За успешное выполнение этого задания командование наградило бойца медалью «За отвагу».

И это не единственный эпизод из боевой жизни солдата. Не раз находился на грани жизни и смерти. В апреле 1944-го батальон участвовал еще в одной ожесточенной военной операции – «Яссы-Кишиневской». Потом будет Румыния, Польша, Сандомирская операция. Освобождал концлагерь «Майданек». До сих пор перед глазами Отеша-ага изможденные, голодные люди, которых спасли от неминуемой смерти, – до прихода советских войск фашисты спешно готовились усыпить их в газовых камерах, а затем сжечь в крематории.

Зимой 1944-го ступили на землю Чехословакии, а там и до фашистского логова было уже недалеко. К весне 1945 года форсировали Одер и вышли на второй по величине в Германии город – Дрезден. Близ него, у реки Эльбы, в местности Торгау Отеш Жалмагамбет стал непосредственным участником встречи советских подразделений с воинскими формированиями союзников во Второй мировой войне – англичанами и американцами. Здесь и встретил Победу. Правда, приказа о возвращении домой ему придется ж­дать после этого еще пару лет на чужбине. Его часть была переброшена вновь в Украину – в Закарпатский военный округ, где голову подняли банды. Это была совсем другая война. Связь налаживал с группами воинских подразделений, которые выслеживали бандформирования в лесу, в горах. И так до самой весны 1947-го.

Демобилизовавшись, вернулся в родные края – в совхозе Оркаш устроился работать учетчиком. Позже в Актобе прошел курсы бухгалтеров при учебном комбинате и по этой специальности трудился в ряде колхозов и совхозов. На заслуженный отдых вышел в 1984 году, будучи работником отдела кадров в совхозе Эмба. 56 лет прожил с супругой Инзипией, которая работала в селе библиотекарем. Вырастили шестерых детей. Сегодня у Отеша-ага 17 внуков и 36 правнуков.

– Пусть никогда не будет войны, пусть наши дети всегда живут под мирным небом, – говорит ветеран.