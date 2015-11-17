Неправильные насекомые



Постановка проблемы как таковой началась с единичных случаев нападения пчел на людей. При этом по внешним признакам это были самые обычные медоноски, однако с несвойственной им агрессивностью.

Так, американская пресса долгое время обсуждала нападение крылатых насекомых на садовника в городе Дуглас, штат Аризона. Очевидцы утверждали, что на человека напали не единицы и даже не десятки, а целый рой пчел в несколько сотен тысяч особей. При этом они не собирались оставлять в покое свою жертву даже после того, как тот оставил участок «принадлежавшей» им земли.

«Они догоняли его и жалили снова и снова», – писали известные издания. В итоге мужчина скончался от сердечного приступа, даже не доехав до клиники скорой помощи. Немногим ранее пчелы-убийцы атаковали человека в инвалидной коляске в Лос-Анджелесе. Чуть ли не до смерти искусали они тогда и его, и прохожих, которые решились помочь бедолаге. А когда приехала машина противопожарной службы, досталось еще и пожарным.

Эти и другие случаи заставили насторожиться и полицейских, и врачей, и спасателей. Однако больше всего встревожены были ученые и эксперты в области генной инженерии. Как выяснилось, нападали на людей не обычные медоноски, а так называемые пчелы-убийцы, африканизированные мутанты.

Беда пришла из Бразилии, где почти полвека назад некий Уорик Керр путем скрещивания африканской пчелы с местными породами решил вывести новый продукт, способный вырабатывать в два, а то и три раза больше меда. В итоге получились, действительно, на редкость трудолюбивые «работники», но вместе с тем они переняли от своих предков из ЮАР и в разы увеличенные раздражительность и агрессивность.

В принципе это не мешало работникам медоносных фабрик, поскольку они работали с ограниченным количеством пчел и в защитной экипировке. Но словно по сценарию фильма ужасов именно здесь произошел аварийный сбой, который привел к тому, что мутанты вырвались на волю. Долгое время о них никто не слышал, и люди вроде бы успокоились, как вдруг то там, то тут – сначала в Бразилии, а потом в Аргентине, Венесуэле, и вот уже даже в Америке с тревожной частотой стали повторяться случаи нападения этих насекомых на людей и домашних животных.

«Возле населенного пункта Нейва был найден труп 90-летнего Маркоса Педрероса, который отправился в лес за дровами и не сумел убежать от набросившихся на него насекомых. А немногим позже пострадал шестилетний мальчик, пытавшийся достать из кустарника залетевшего туда воздушного змея. Ребенка доставили в больницу города Бельо, но спасти его не удалось», – комментировали происходящее колумбийские СМИ.

Начались разбирательства, и в итоге стало понятно, что это те самые пчелы, которые еще более мутировали, стараясь выжить в непривычных для них условиях. И вот уже озвучены первые цифры – под жалами беспощадных насекомых погибло не менее 500 человек! А погибшие домашние животные исчисляются десятками тысяч.

Говорят, что спастись от этих пчел невозможно. Они атакуют в 30 раз быстрее и жалят в 10 раз чаще. При малейшей опас­ности – нападают роем, и даже погружение под воду не помогает избавиться от навязчивого преследования. Эти насекомые будут терпеливо ждать около поверхности воды, и как только жертва вынырнет на поверхность, продолжат атаку.

Солдатский «поцелуй»

Бытует мнение, что свой яд животные, насекомые, рыбы и птицы не выпускают до тех пор, пока им не начинает угрожать опасность. Однако в последнее время нападения со стороны карликовых «убийц» становятся все чаще и все агрессивнее. Ученые объясняют такое положение дел глобальным потеплением. Дескать, именно это влияет на поведение и животных, и насекомых, чувствующих изменения в природе и связывающих этот феномен с угрозой для собственного существования.

Так вот – в рейтинге самых чувствительных насекомых уверенные позиции занимают известные трудяги-муравьи. Правда, это не те насекомые, которых мы часто видим посреди лужайки на пикнике. Речь идет о муравьях-гигантах, ежедневно угрожающих здоровью, а то и жизни жителей Африки и Южной Америки.

Одним из самых опасных для человека является красный огненный муравей. Ежегодно от аллергических реакций на укусы этого подвида, выражающихся в удушье, погибает до 30 человек, сотни домашних животных. Огненными же их называют из-за того, что при укусе человек чувствует боль, сравнимую с ожогом.

Родиной красного огненного муравья принято считать Южную Америку, а на территорию северного соседа они благополучно перебрались на бразильских торговых судах. Сходным образом эти насекомые попали и в Австралию. И вот они уже заполонили Малайзию, Сингапур, Тайвань, Филиппины, Китай…

По разным данным, общий ущерб в США, наносимый жизнедеятельностью огненных муравьев, оценивается в 5 млрд долларов. Эти расходы включают в себя затраты на медицинское обслуживание ужаленных пациентов, ветеринарный контроль домашних животных, уничтожение муравейников и химобработку территорий. Последнее вызвано тем, что обычная выкопка гнезд безрезультатна. Матки могут уходить по подземным ходам на глубину более одного метра и затем возобновляют свою колонию.

Надо сказать, что для этих букашек неважно, к какому подвиду они относятся, размер жертвы значения не имеет. Они за секунды могут собраться в большую колонию и взобраться по ногам на человека, овцу, корову и даже слона. Казалось бы, нонсенс, но парочка случаев нападения муравьев на слона истории все же известна. И если некоторые жалят своего «врага», то другие прогрызают кожу противника и начинают поедать его заживо.

Именно так охотятся муравьи-солдаты. Александр Тамбиев, автор книги «Живые пути планеты», пишет: «Все живое, попадающееся на пути колонны или в зоне, куда проникли солдаты, немедленно уничтожалось. Мощными, изогнутыми челюстями солдаты хватали жуков, гусениц, пауков, червей, других муравьев, личинок, мокриц, разрывали их и несли в колонну. Если попадалась добыча покрупнее – ящерица, змея, мышь или птица, которая не могла взлететь, муравьи наваливались черной шевелящейся массой, и очень скоро животное переставало существовать… Муравьи прошли, оставив лишь кости пытавшихся спастись крыс и забытых в сарае кур».

Многие скептики утверждают, что все это – преувеличение, и никакие колонии муравьев не способны загрызть досмерти человека или какое-либо крупное животное. Вместе с тем и они признают, что укусы этих насекомых вызывают порой сильнейшую аллергическую реакцию, которая при несвоевременном оказании медицинской помощи приводит к летальным исходам. К слову, муравьев-солдатов еще называют кочевниками. А все потому, что они не имеют определенного «места жительства» и все время передвигаются в поисках пищи.

Своим поведением они во многом влияют на окружающие их флору и фауну региона. Так, с жизнью африканских кочевых муравьев тесно связана биология глазчатой муравьянки. Рацион питания этой птички наполовину состоит из насекомых, спугнутых движущейся колонией муравьев. Неудивительно, что большую часть своей жизни они проводят, сопровождая кочевников.

Наиболее же опасным для человека является муравей-бульдог. Яд этого насекомого отличается от других, и потому даже человек, нормально реагирующий на укусы пчел, может получить анафилактический шок от «поцелуя» бульдога. Если верить статистике, то в Тасмании ежегодно от укусов этих муравьев погибает больше людей, чем от нападений акул, ядовитых пауков и змей вместе взятых.

А вот так называемые муравьи-пули прославились «благодаря» неимоверной боли, которую испытывает человек после укуса этой букашки. В яде насекомого, как оказалось, содержится самый сильный токсин в мире – понератоксин. В итоге по специальной шкале Шмидта боль от укуса этих насекомых достигает наивысшего четвертого уровня и превосходит все болезненные ощущения от ожогов, укусов других ядовитых тварей.

К слову, некоторые индейские племена Южной Америки, напротив, охотятся на таких муравьев. Они загоняют их в специальные рукавицы, которые потом должны надевать мальчики, проходящие обряд инициации. Кому не повезет, могут потерять руку или просто чувствительность верхней конечности на несколько дней.

Гады, несущие смерть

Интернет пестрит топами самых опасных тварей на планете. Уделить несколько строк рейтингам маленьких кровопийц решили и мы. Назовем лишь самых «популярных» насекомых, способных не только причинить вред здоровью человека, но и убить его своим маленьким жалом.

Как уже говорилось, нападениям агрессивных комаров, гусениц, пчел, пауков наиболее подвержены жители Африки и Латинской Америки. В этих странах даже работают над изданием нормативно-правовой базы, предупреждающей нашествие тварей на заселенные человеком территории. И поверьте, для земледельцев, охотников отдаленных деревень на Амазонке, к примеру, это куда важнее, нежели борьба с последствиями экономического кризиса или решение задач по всеобщему образованию.

Судите сами: нападение лономии – разновидности гусениц в Южной Америке – может обернуть­ся мгновенным кровоизлиянием в мозг. Умные справочники гласят – «прикосновение к ней в конечном итоге приводит к отказу почек, разрушению эритроцитов, кровоточивости тканей. При этом увидеть ее практически невозможно. Природный окрас идеально маскирует лономию под окружающую листву и растения».

Впервые встреча с этой гусеницей была придана огласке после массового поступления в клинику сразу нескольких фермеров из бразильского Рио Гранд де Сол с одинаковыми симптомами. У всех были ожоги, похожие на гангрену пятна, распространяющиеся по всему телу. Половина из поступивших так и не вернулась домой.

Еще знаменитый Паганель из романа Жюль Верна «Дети капитана Гранта» призывал соратников остерегаться мухи Цеце. И, надо сказать, он был прав. Ведь и по сей день это насекомое считается одним из самых опасных на всем африканском континенте. Дело в том, что именно эти мухи являются переносчиками возбудителей сонной болезни для человека, болезни «нагана» для животных. И то и другое приводит пострадавших к смерти. В свое время здесь даже отмечались вспышки эпидемий сонной болезни, и целые села «стирались» с земли.

Так, в предыдущем столетии в Африке произошло несколько эпидемий: одна – между 1896 и 1906 годами в Уганде и бассейне реки Конго, другая – в 1920 году одновременно в ряде африканских стран и последняя – в 1970-м. Эпидемия 20-го года была остановлена благодаря организации мобильных бригад скрининга миллионов людей, подвергавшихся риску. К середине 1960-х эта болезнь почти исчезла, эпиднадзор был ослаблен, и она появилась вновь…

Известными переносчиками болезней, в частности малярии, являются африканские москиты. А так называемые комары-кусаки способны заразить человека желтой лихорадкой и лихорадкой Денге.

А вот лейкопаутинный паук, обитающий на просторах Австралии, не переносит болезни, он вводит обидчику, как, впрочем, и обычному прохожему, яд, способный проникать глубоко внутрь кости. Паук в принципе очень агрессивен и всегда готов к атаке, его массивные челюсти могут прокусить детский ноготь, и если вовремя не оказать помощь, то человек может впасть в кому и погибнуть в течение двух часов после укуса.

Не менее опасные последствия ожидают и жертв нападений африканского андроктонуса, подвида скорпиона. Оказывается, его яд содержит мощный нейротоксин, который является особенно сильным среди других ядов скорпионов. Укусы его зачастую приводят к смерти. При этом тревогу вызывает количество заметно участившихся случаев проникновения андроктонуса в жилища людей. Очевидно и он, как пчелы-убийцы, кочевники-муравьи, чувствует приближающуюся опасность в окружающем его мире.

Подготовлено по материалам из открытых интернет-источников