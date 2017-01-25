​От проектов – к делам

Надо сказать, что акимы районов регулярно отчитываются перед вышестоящим областным руководством по вопросам строительства жилья, прокладке и ремонту дорог, привлечению инвестиций, поддержки малого бизнеса, решению социальных и других вопросов. Но нынешний отчет стал как бы лакмусовой бумажкой деятельности районной исполнительной власти по части умения видеть перспективу 2017 года и главное – сосредоточить на ней свои дальнейшие действия.

Первым перед главой региона Булатом Бакауовым отчитался аким Качирского района Жанат Шугаев. Этот регион по своему социально-экономическому положению находится в области по многим позициям в числе благополучных. То есть у докладчика была неплохая основа для отчета. За счет инвестиционных проектов запланировано увеличение площади орошаемых земель. Только в нынешнем году два крестьянских хозяйства – КХ «Теренколь Агро» и КХ «Шаров» – планируют увеличить личные участки на 130–140 гектаров. В перспективе – ввод орошения на землях ТОО «Пахарь» площадью более 2 тыс. га.

– Итого в течение двух лет планируем довести площади орошения до 5 500 гектаров, – заявил Жанат Шугаев. – Это позволит соз­дать прочную кормовую базу для дальнейшего развития животноводства.

Серьезные намерения у районных властей и в сфере строительства жилья. В 2017 году качирцы планируют строительство 16-квартирного общежития для молодежи. Подготовлена проект­но-сметная документация на четыре 24-квартирных жилых дома. Два из них будут возводиться частным застройщиком, еще два – за счет бюджетных средств.

– Планируем покупку еще одного четырехквартирного и пяти двухквартирных благоустроенных жилых домов с центральным отоплением и водопроводом, которые будут сданы в первом полугодии, – отметил глава района. – Также определены застройщики для возведения трех двухквартирных домов в опорных селах.

Бюджет развития района на 2017 год составил почти 1,1 млрд тенге. За счет этих средств в районе планируют реализовать девять крупных проектов. В их числе – возведение пристройки к Качирской районной школе № 1. Предварительная стоимость работ – 95 млн тенге.

Также в текущем году в райцентре построят за 61 млн тенге физкультурно-оздоровительный комплекс с мини-футбольным полем. По словам акима, уже во второй половине лета в новом спортивном сооружении планируется проведение районной спартакиады. А еще по просьбе ветеранов власти планируют открыть местный музей.

В Качирском районе центральным водоснабжением пользуются 72% населения. В 11 поселках имеются водопроводные сети общей протяженностью 138 км. В нынешнем году намечена разработка ПСД на строительство водопровода в селах Береговое, Жанабет, Федоровка, Воскресенка. В целях обеспечения населения качественной питьевой водой запланирована модернизация и реконструкция водоочистных сооружений в селе Теренколь.

Готовы начать в районе капитальный и средний ремонт улиц в селе Теренколь, Песчаное, а также капитальный ремонт автомобильной дороги Береговое – Октябрьское – Лесное. Разрабатывается ПСД на средний ремонт подъездной дороги села Березовка.

Говоря о малом и среднем бизнесе, аким района отметил, что в планах – открытие пекарни, торгового дома, оптово-розничного центра по реализации стройматериалов, строительство теплицы, досугового центра, модернизация молочно-товарных ферм, а также добыча поваренной соли на озере Светлица.

Обобщая первый отчет районного руководителя, следует отметить, что изначально от докладчика потребовали конкретики, подкрепленной финансовыми расчетами, включая привлеченные инвестиции. Поэтому отчет не был «протоколом намерений», а реальным планом действий, за который, естественно, будет спрос.