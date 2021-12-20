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От секций – к спорту высших достижений
Юлия Миленькая, Алматы

Чемпионка Олимпийских игр-2000 в Сиднее, заслуженный мастер спорта РК Ольга Шишигина в рамках традиционных соревнований среди детей и юношей на свои именные призы выступила со словами поддержки реформы по внедрению подушевого финансирования детского спорта.

– Очень радостно, что благодаря данной реформе государство предоставляет возможность казахстанским детям выбрать по душе различные спортивные секции и заниматься в них бесплатно, – отметила Ольга Шишигина. – Сегодня необходимо как можно чаще рассказывать всем родителям об этом, потому что пока далеко не все граждане страны осведомлены о таком прекрасном новшестве.

По словам олимпийской чемпионки, в настоящее время многие дети весьма пассивны. В связи с этим необходимо их всячески стимулировать к активному образу жизни, ведь это вопрос их здоровья, хорошей физической формы.

– Если смотреть на данную реформу в более широком плане, то можно сказать, что спорт высших достижений напрямую зависит от развития массового спорта среди детей, – сказала Ольга Васильевна. – Сегодня ребенок занимается в спортивной секции, завтра получает разрядность, а еще через некоторое время становится членом национальной сборной команды.

Как известно, Ольга Шишигина, завершив спортивную карьеру, успешно трудится на благо общества. Она избиралась депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Сегодня активно занимается развитием своего спортивного направления в республике и вот уже несколько лет организовывает соревнования для детей.

Впервые соревнования на призы олимпийской чемпионки прошли в 2015 году. В прошлом году они были отменены в связи с пандемией коронавируса. К счас­тью, в этом они успешно состоялись на манеже республиканского колледжа спорта в Алматы. За звание лучших в более чем двух десятках дисциплин боролись 235 учащихся детско-юношеских спортивных школ, колледжей и интернатов от 11 до 17 лет. Ребята представляли Алматы, Жамбылскую, Туркестанскую и Алматинскую области (Уштобе, Есик, Текели, Жаркент).

Среди мальчиков чемпионами соревнований стали Матвей Мирошниченко в беге на 60 и 200 м, Максим Балабин в прыжках с шес­том, Мирас Такишев (Текели) в беге на 60 и 200 м. Среди девочек лучшими результатами отметились Елизавета Гридасова в беге на 60 м, Маргарита Косинова в беге на 800 м, Маргарита Стороженко в спортивной ходьбе на 3 000 м, Эльмира Кабирова в прыжках с шестом. По сложившейся традиции победителей и призеров соревнований награждала сама олимпийская чемпионка.

Главный судья соревнований Наталья Гридас отметила, что результаты участников соревнований заметно улучшились в сравнении с прошлой зимой и прошлым сезоном, когда на спортивные показатели детей, их физическую форму негативно повлияли вынужденные карантинные ограничения.

– Нужно сказать, что за год мы смогли восстановиться и показать неплохие результаты. Некоторые дети выполнили первый взрослый разряд. На успешные выступления наших детей также повлияли и учебно-тренировочные сборы этой осенью, которые состоялись благодаря финансированию со стороны управления спорта города Алматы, – рассказала Наталья Гридас. – УТС на Иссык-Куле в условиях высокогорья всегда приносят самые положительные плоды. Ребята, которые принимали участие в сборах, смогли даже через разряд перескочить, кардинально улучшив свои результаты.

Главный судья соревнований обратила внимание на то, что в настоящее время самые высокие результаты в легкой атлетике показывают представители Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей. В частности, в Усть-Каменогорске имеются хорошие условия для тренировок и проведения различных соревнований на базе созданного по международным стандартам легкоатлетического манежа имени нашей олимпийской чемпионки-2012 в тройном прыжке Ольги Рыпаковой.

– Да и в целом стоит отметить, что Усть-Каменогорск очень большое внимание уделяет спорту. И это касается не только нашего вида – легкой атлетики. Алматы всегда тоже занимал лидирующие позиции, но в связи с тем, что периодически возникают проблемы с финансированием и отсутствует необходимая тренировочная база – круговой манеж, – мы сейчас, к сожалению, не в числе ведущих по развитию легкой атлетики в стране. Тренируем на 50 метрах, а самая маленькая дистанция в зимний период составляет 60 метров, – объяснила текущую ситуацию с легкой атлетикой в городе Наталья Гридас.

Буквально через несколько дней после проведения соревнований на призы Ольги Шишигиной на базе РКС состоялись традиционные соревнования памяти заслуженного тренера РК Ольги Гиржон. Ольга Николаевна, являясь 11-кратной рекордсменкой КазССР, 14-кратной чемпионкой КазССР, более 40 лет назад стала основателем и первым директором республиканской спортивной детской юношеской школы олимпийского резерва. Ее воспитанниками являются всемирно известные казахстанские легкоатлеты – Ольга Шишигина, Григорий Егоров, Игорь Потапович, Ольга Турчак и другие. В соревнованиях участвовали те же ребята, что и в соревнованиях на призы Ольги Шишигиной, к ним также еще присоединились юные представители «спортивной королевы» из Усть-Каменогорска.

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