От велопробега до фестиваля: как развивается событийный туризм в Казахстане

Туризм
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Дана Аменова
корреспондент

В нацкомпании Kazakh Tourism рассказали о том, почему важно грамотно проводить мероприятия, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как подчеркнули в организации, одно масштабное мероприятие может стать фактором роста туристского потока и активизирует местную экономику. Инициативные регионы и мегаполисы демонстрируют, что событийный туризм может стать не только точкой притяжения туристов, но и обеспечить стабильную загрузку региональной инфраструктуры в межсезонье.

Президент Казахстана отметил, что якорные культурно-туристские события способны существенно повысить интерес к регионам и стать точками роста для областей. В этом направлении важно воспринимать такие мероприятия не как разовые акции, а как полноценный туристкий продукт.

«Даже одно грамотно организованное мероприятие способно дать мощный импульс региональной инфраструктуре. К примеру, в городе Туркестан туристкий сезон начинается весной и затихает к лету из-за жары. Осенью регион сталкивается с типичным межсезоньем. Но в октябре проводится Туркестан-марафон с 2 000 участниками, большинство которых из других городов и стран. Это не только сами спортсмены, но и их тренеры, болельщики, организаторы. Они приезжают заранее, заселяются в отели, тратят деньги на питание и транспорт, знакомятся с регионом. Один такой ивент — и город полностью загружен. А если их будет несколько с учетом правильного планирования — можно сбалансировать туристкий поток и выровнять сезонные колебания», - отметил заместитель председателя правления АО «НК Kazakh Tourism» Даниел Сержанулы.

В этом году в Казахстане запланированы десятки масштабных мероприятий в разных регионах страны от побережья Каспия до восточных предгорий Алтая. Одним из самых ожидаемых станет велопробег в марсианских ландшафтах Мангистау.

17 мая стартует Tour de Bozjyra и участников ждут крутые подъёмы, пересеченная местность и уникальные панорамные экскурсии.

В августе в городе Семей пройдет недельный фестиваль «Семь сокровищ», приуроченный к 180-летию Абая Кунанбайулы. Посетители смогут погрузиться в кочевую культуру - пожить в юртах, наблюдать состязания беркутчи, участвовать в скачках и стрельбе из лука.

Астана готовится принять концерт звезды мирового масштаба — Дженнифер Лопес выступит в столице перед 25 тысячами зрителей. Все билеты уже раскуплены.

#туризм #мероприятия #события #Kazakh Tourism

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