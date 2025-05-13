В нацкомпании Kazakh Tourism рассказали о том, почему важно грамотно проводить мероприятия, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как подчеркнули в организации, одно масштабное мероприятие может стать фактором роста туристского потока и активизирует местную экономику. Инициативные регионы и мегаполисы демонстрируют, что событийный туризм может стать не только точкой притяжения туристов, но и обеспечить стабильную загрузку региональной инфраструктуры в межсезонье.

Президент Казахстана отметил, что якорные культурно-туристские события способны существенно повысить интерес к регионам и стать точками роста для областей. В этом направлении важно воспринимать такие мероприятия не как разовые акции, а как полноценный туристкий продукт.

«Даже одно грамотно организованное мероприятие способно дать мощный импульс региональной инфраструктуре. К примеру, в городе Туркестан туристкий сезон начинается весной и затихает к лету из-за жары. Осенью регион сталкивается с типичным межсезоньем. Но в октябре проводится Туркестан-марафон с 2 000 участниками, большинство которых из других городов и стран. Это не только сами спортсмены, но и их тренеры, болельщики, организаторы. Они приезжают заранее, заселяются в отели, тратят деньги на питание и транспорт, знакомятся с регионом. Один такой ивент — и город полностью загружен. А если их будет несколько с учетом правильного планирования — можно сбалансировать туристкий поток и выровнять сезонные колебания», - отметил заместитель председателя правления АО «НК Kazakh Tourism» Даниел Сержанулы.

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