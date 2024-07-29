Отбасы банк для кредитования по программе "Наурыз" привлек на KASE 170,5 млрд тенге

Банки и финансы
91

Благодаря привлеченному финансированию, Отбасы банк (дочерняя организация холдинга "Байтерек") выдал первые 60 займов по программе "Наурыз"

Отметить новоселье уже готовятся жители Астаны, Семея, Шымкента, Алматы, Актобе и Тараза и других регионов. Все они накануне получили займы по программе "Наурыз".

24 июля 2024 года на KASE состоялись специализированные торги по размещению двух выпусков социальных облигаций банка, в результате которых для кредитования было привлечено 170,5 млрд. тенге.

Номинальная стоимость одной облигации - 1000 тенге. При этом ставка, по которой были привлечены средства, была определена по итогам проведения торгов и составила 14,25%. Срок обращения облигаций - 5 лет. Периодичность выплаты купона - 2 раза в год.

Преимущества покупки облигаций банка - это отсутствие налогообложения для купонного вознаграждения, в связи с тем, что Отбасы банк входит в перечень финансовых агентств РК, а также в связи с тем, что облигации включены в "официальный" список KASE.

Кроме того, облигации будут включены в корзину репо ОДГУ (Облигации эмитента с долей государственного участия) и по ним предполагается наличие маркет-мейкера.

В торгах принял участие широкий круг инвесторов -  банки второго уровня, страховые компании, брокерские организации и институциональные инвесторы.

«Облигации Отбасы банка имеют статус социальных облигаций. Эта дополнительная опция принесет их держателям весомый плюс в рамках реализации политики в области ESG-развития. Также инвесторы, которые приобрели на фондовой бирже наши облигации фактически стали участниками программы "Наурыз". Они предоставили фондирование для доступного кредитования тем категориям граждан, которые особо в нем нуждаются. Я благодарна нашим партнерам за их вклад. Благодаря их поддержке 12 500 казахстанцев в этом году отметят новоселье», - отметила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.

Первая, кто получила кредит и ключи от собственной квартиры по программе "Наурыз" - Гульмира Нурпеисова. Она работает в районной больнице Абайского района. С мужем воспитывают 4 детей. Многодетная семья живет в доме у родителей в селе. Двухкомнатную квартиру в чистовой отделке участница программы приобрела в Семее. Как многодетная мать, она оформила кредит по ставке 7% годовых (ГЭСВ от 7,3% до 8,9%).

«У нас большая семья и нам необходим собственный дом. Я в 2016 году открыла депозит в Отбасы банке и мы начали накапливать средства. Чтобы это получилось быстрее, я даже настроила автоплатеж, чтобы в первую очередь деньги с зарплаты перечислялись на депозит в банке. Мои накопления на сберегательном счете и состав семьи помогли мне войти в список участников прграммы «Наурыз», - делится радостью участница прграммы Гульмира Нурпеисова.

Всего в список участников программы "Наурыз" вошли 12 500 казахстанцев. Сейчас ее участники проходят проверку платежеспособности.

#Наурыз #жилье #ипотека #ОтбасыБанк

Популярное

Все
Как прошел второй день Олимпиады в Париже для казахстанских спортсменов
За плохую уборку в поездах наказали клининговую компанию
Казахстан в этом году установил рекорд в дорожном строительстве
Какие спортсмены сегодня выступят на ОИ-2024
Внутренние рейсы субсидируются в девяти областях на 6,6 млрд тенге
«Мошенника» оправдал Верховный суд по протесту генпрокурора
Более тысячи фирм-однодневок выявили налоговики с помощью биометрии
Большинство внутренних мигрантов поселилось в Павлодарской области
Роман Скляр провел совещание по нацпроекту «Комфортная школа»
Падение дельтаплана на Алаколе: в КГА обратились к казахстанцам
Рост экспорта в Китай железнодорожным транспортом составил 19%
150 особей тюленей изымут для научных исследований в Казахстане
Почему самая известная дзюдоистка мира расплакалась на Олимпиаде
Токаев освободил от должности зампредседателя КНБ
Отбасы банк для кредитования по программе "Наурыз" привлек на KASE 170,5 млрд тенге
За первое полугодие Казахстан добыл 44,7 млн тонн нефти
Сумма просроченных займов физлиц приблизилась к 1 трлн тенге
В Таразе открылся филиал российского университета
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Сотрудники аэропортов Парижа хотят устроить забастовку в день открытия Олимпиады
Премьер проверил ход строительства домов в двух районах Актюбинской области
Трое детей остались запертыми в горящей машине в Астане
Президент наградил орденом «Барыс» Пантелея Кесоглу
Грузовик с краской опрокинулся на трассе Астана - Петропавловск
Токаев переговорил по телефону с избранным президентом Ирана
Директор школы в Мангистау собирал деньги с учителей на оплату своих штрафов
Предпринимателям Актюбинской области возмещают ущерб от паводка
Предприятия Группы ERG масштабно отметили День металлурга
Олжас Бектенов посетил пострадавшее от паводков село в ЗКО
Олимпийский огонь прибыл в департамент Франции Сена и Марна
Японцы обследуют гидротехнические сооружения в четырех областях Казахстана
Бейнеуский зерновой терминал посетили делегации трех стран
Нефтяники будут закупать продукцию сельчан в ЗКО
На сколько подорожает проезд в автобусах Астаны с 1 августа
Зачинщики смертельной драки в Шымкенте задержаны в Подмосковье
Применять ИИ учат школьников и педагогов Казахстана
АН-2 разбился в Акмолинской области
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Строительные рынки переезжают за город
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Эпос Султана Раева
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
«Цифра» на службе у недропользователей
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»

Читайте также

Сумма просроченных займов физлиц приблизилась к 1 трлн тенге
Казахстанцы поставили рекорд, избавляясь от рублей
Беззубому пациенту прописали чистку зубов – «Отбасы Банк» о…
Какую информацию будут предоставлять в кредитное бюро банки…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]