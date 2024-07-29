Отбасы банк для кредитования по программе "Наурыз" привлек на KASE 170,5 млрд тенге

Отметить новоселье уже готовятся жители Астаны, Семея, Шымкента, Алматы, Актобе и Тараза и других регионов. Все они накануне получили займы по программе "Наурыз".

24 июля 2024 года на KASE состоялись специализированные торги по размещению двух выпусков социальных облигаций банка, в результате которых для кредитования было привлечено 170,5 млрд. тенге.

Номинальная стоимость одной облигации - 1000 тенге. При этом ставка, по которой были привлечены средства, была определена по итогам проведения торгов и составила 14,25%. Срок обращения облигаций - 5 лет. Периодичность выплаты купона - 2 раза в год.

Преимущества покупки облигаций банка - это отсутствие налогообложения для купонного вознаграждения, в связи с тем, что Отбасы банк входит в перечень финансовых агентств РК, а также в связи с тем, что облигации включены в "официальный" список KASE.

Кроме того, облигации будут включены в корзину репо ОДГУ (Облигации эмитента с долей государственного участия) и по ним предполагается наличие маркет-мейкера.

В торгах принял участие широкий круг инвесторов - банки второго уровня, страховые компании, брокерские организации и институциональные инвесторы.

«Облигации Отбасы банка имеют статус социальных облигаций. Эта дополнительная опция принесет их держателям весомый плюс в рамках реализации политики в области ESG-развития. Также инвесторы, которые приобрели на фондовой бирже наши облигации фактически стали участниками программы "Наурыз". Они предоставили фондирование для доступного кредитования тем категориям граждан, которые особо в нем нуждаются. Я благодарна нашим партнерам за их вклад. Благодаря их поддержке 12 500 казахстанцев в этом году отметят новоселье», - отметила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.

Первая, кто получила кредит и ключи от собственной квартиры по программе "Наурыз" - Гульмира Нурпеисова. Она работает в районной больнице Абайского района. С мужем воспитывают 4 детей. Многодетная семья живет в доме у родителей в селе. Двухкомнатную квартиру в чистовой отделке участница программы приобрела в Семее. Как многодетная мать, она оформила кредит по ставке 7% годовых (ГЭСВ от 7,3% до 8,9%).

«У нас большая семья и нам необходим собственный дом. Я в 2016 году открыла депозит в Отбасы банке и мы начали накапливать средства. Чтобы это получилось быстрее, я даже настроила автоплатеж, чтобы в первую очередь деньги с зарплаты перечислялись на депозит в банке. Мои накопления на сберегательном счете и состав семьи помогли мне войти в список участников прграммы «Наурыз», - делится радостью участница прграммы Гульмира Нурпеисова.

Всего в список участников программы "Наурыз" вошли 12 500 казахстанцев. Сейчас ее участники проходят проверку платежеспособности.