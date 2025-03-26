Отбор на ЧМ - 2026: Казахстан обыграл Лихтенштейн

Фото: пресс-служба КФФ

В ночь с 25 на 26 марта в рамках отбора на ЧМ-2026 состоялся матч между сборными Лихтенштейна и Казахстана в группе J, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports24.kz

Игра стартовала не очень интенсивно и сборная Казахстана смогла забрать только концовку первой половины. Маким Самородов удачно воспользовался первым ударом в створ и открыл счет встречи. Спустя пару минут гол в «раздевалку» закинул Александр Марочкин. Это стало первым взятием ворот за сборную 34-летнего защитника. Во втором тайме счет на табло остался неизменным.

Таким образом, сборная Казахстана впервые за 12 лет добилась победы в отборе на мундиаль. Следующая встреча национальной команды пройдет 9 июня против сборной Северной Македонии.

Квалификация на ЧМ - Европа. Группа J. 25 марта

Лихтенштейн - Казахстан - 0:2

Голы: Самородов, 42, Марочкиин, 45+1.