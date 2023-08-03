Отчима подозревают в попытке изнасилования несовершеннолетней в Алматинской области

42-летнего мужчину задержали по подозрению в попытке изнасилования несовершеннолетней падчерицы в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz.
По информации начальника Департамента полиции региона Бауржана Аленова, о мужчине, который пытался совершить половое сношение с несовершеннолетней С., в управление полиции Карасайского района 1 августа этого года заявила Ж.
Факт зарегистрировали в едином реестре досудебного расследования по части 3 статьи «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», пункту 1 части 3-1 статьи «Изнасилование» Уголовного кодекса РК.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого М. 1981 года рождения.
Следствием установлено, что задержанный является отчимом потерпевшей.
Когда несовершеннолетняя находилась в доме родственников, он под предлогом выбора учебного заведения пытался вступить с ней в половой контакт», – проинформировал Аленов.
Подозреваемый задержан в порядке статьи 128 УПК РК и водворен в ИВС.
Ход расследования глава областного ДП взял на особый контроль.
Отметим, месяцем ранее по аналогичному подозрению в этой же области задержали 42-летнего жителя Балхашского района.