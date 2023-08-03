Отчима подозревают в попытке изнасилования несовершеннолетней в Алматинской области

42-летнего мужчину задержали по подозрению в попытке изнасилования несовершеннолетней падчерицы в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: instagram.com/baurzhan__alenov/

По информации начальника Департамента полиции региона Бауржана Аленова, о мужчине, который пытался совершить половое сношение с несовершеннолетней С., в управление полиции Карасайского района 1 августа этого года заявила Ж.

Факт зарегистрировали в едином реестре досудебного расследования по части 3 статьи «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», пункту 1 части 3-1 статьи «Изнасилование» Уголовного кодекса РК.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого М. 1981 года рождения.

Следствием установлено, что задержанный является отчимом потерпевшей.

Когда несовершеннолетняя находилась в доме родственников, он под предлогом выбора учебного заведения пытался вступить с ней в половой контакт», – проинформировал Аленов.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 128 УПК РК и водворен в ИВС.

Ход расследования глава областного ДП взял на особый контроль.

Отметим, месяцем ранее по аналогичному подозрению в этой же области задержали 42-летнего жителя Балхашского района.