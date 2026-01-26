Поправки в Конституцию, закрепляющие светский характер образования, отделяющие религию от государства и усиливающие защиту интеллектуальной собственности, будут помогать развитию Казахстана в эпоху искусственного интеллекта.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Такое мнение высказала руководитель молодежного совета «Келешек» Гульзира Атабаева на третьем заседании Комиссии по Конституционной реформе, сообщает Kazpravda.kz

Гульзира Атабаева отметила, что рассматриваемые предложения по изменениям в Конституцию логично дополняют друг друга и формируют цельную систему конституционных гарантий – от мировоззренческих основ до защиты личности в цифровую эпоху.

Так, по ее словам, предложение о четком закреплении светского характера образования имеет принципиальное своевременное значение.

«Для молодежи это вопрос не абстрактный, а практический. Школа – это пространство равных возможностей и уважения к традициям. Прямая норма в Конституции станет ясным ориентиром для системы воспитания и образования», – сказала Гульзира Атабаева.

По ее мнению, важным является и предложение о прямом закреплении принципа отделения религии от государства.

«Для молодых людей это гарантия того, что государство остается нейтральным и равным ко всем – независимо от взглядов и убеждений. Четкость конституционной нормы в столь чувствительной сфере укрепляет общественное согласие и доверие к институтам власти», – подчеркнула Гульзира Атабаева.

Она добавила, что молодежный совет «Келешек» полностью одобряет инициативу по усилению гарантий творческой свободы, свободы слова и защиты интеллектуальной собственности.

«Современная молодежь живет в среде идей, контента и инноваций. Без реальной защиты интеллектуального труда невозможно развитие науки, культуры и креативной экономики. Конституционное закрепление этих принципов – это инвестиция в интеллектуальный потенциал страны», – отметила спикер.

В заключение она добавила, что внедрение современных понятий в Конституцию будет способствовать успешному развитию казахстанского общества в стремительную эпоху цифровизации и искусственного интеллекта.

Кроме того, предлагаемые изменения полностью отражают запрос казахстанского общества на ясные правила, сильное и справедливое государство, ориентированное на будущее.