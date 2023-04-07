Отделения неотложной медицинской помощи дополнительно откроют в поликлиниках Астаны

В столичных поликлиниках будут открывать отделения неотложной медицинской помощи. Об этом говорили на совещании в Управлении общественного здравоохранения с участием директоров городских ПМСП, передает официальный сайт акимата Астаны.

фото с сайта акимата Астаны

Напомним, что в городских поликлиниках №4, №5 и № 10 с начала года в пилотном режиме были запущены новые отделения неотложной помощи. Основная цель - снизить нагрузку на медицинских работников в стационарах и увеличить доступность экстренной медицинской помощи населению.

Под руководством руководителя Управления общественного здравоохранеия города Тимура Муратова состоялось совещание по вопросам развития столичной медицины. Первым вопросом на повестке было открытие еще нескольких отделении неотложной медицинской помощи.

По словам руководителя Управления, с помощью таких отделений уменьшается количество вызовов на дом участкового врача, увеличивается время для приема пациентов в поликлинике.

«Пациенты могут сразу же попасть к специалисту, не нагружая приемный покой. В приемном покое стационара будет получать помощь только контингент, нуждающийся в госпитализации. Обратившийся пациент сможет на месте получить всю помощь в приоритетном порядке. Хороший опыт показал пилотный проект в городских поликлиниках №4, №5 и №10», - сказал Тимур Муратов.

Надо отметить, если раньше отсутствовала возможность попасть к участковому врачу из-за перегруженности, то сейчас можно получить помощь врача неотложной помощи в день обращения.

«Такие отделения теперь будут открыты еще в несколько поликлиниках. Наша цель – повышать доступность медицинской помощи и обеспечить своевременное оказание экстренной помощи», - подчеркнул руководитель Управления.

Также в ходе совещания председатель городского филиала РОО «Организация ветеранов» Сансызбай Есилов затронул вопрос оказания медицинской помощи лицам пожилого возраста.

Председатель общественного совета города Астаны предложил открыть геронтологические кабинеты для лиц старше 60 лет для доступной и качественной помощи.