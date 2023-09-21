Отдельную жилищную программу для медработников предложила создать депутат

О проблемах медицинских работников в своем депутатском запросе рассказала сенатор Бибигуль Жексенбай. По ее словам, 40% медработников госорганизаций здравоохранения столицы не имеют собственного жилья, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

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«Госпрограммы по обеспечению населения доступным жильем предоставляются военнослужащим и другим получателям социальной помощи, но нет ни одной доступной программы или льготного кредитования для медицинских работников. Поэтому прошу рассмотреть вопрос о принятии отдельной жилищной программы или льготного кредитования для категории «медицинские работники», - сказала сенатор.

Также депутат обратила внимание правительства на вопрос увеличения отпускных дней для медицинских работников. Всего количество дней ежегодного трудового отпуска медработников поликлиники составляет от 36 до 42 календарных дней в зависимости от условий труда.

«В соответствии с законом о статусе педагога, педагогам гарантируется оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск продолжительностью 56 календарных дней. На основании чего, медицинские работники просят рассмотреть вопрос увеличения

количества дней оплачиваемого ежегодного трудового отпуска для медицинских работников с обеспечением не менее 40 календарных дней и более в зависимости от условий труда», - озвучила Бибигуль Жексенбай.