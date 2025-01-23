Отдыхать – с пользой, учиться – с интересом

Как показывает опыт региона, каникулы могут быть не только веселыми, но и познавательными. Образовательный туризм становится ключевым направлением, объе­диняющим обучение и отдых.

Более 94% учащихся 1–10-х классов Северо-Казахстанской области минувшим летом стали участниками уникальных проектов и программ. На базе школ действовали 204 площадки, где 14 808 ребят активно и с пользой проводили время. Так, были организованы 345 профильных платформ: языковые клубы, дебатные кружки, лидерские программы. 34 413 школьников смогли «прокачать» свои навыки и амбиции.

Образовательный туризм – это не только занятия и проекты, но и возможность обрести вдохновение, поставить перед собой новые цели и сделать шаг навстречу мечте. СКО показывает пример того, как сделать каникулы яркими, запоминающимися и полезными.

В связи с этим начальник областного управления образования Айнагуль Сураганова отметила:

– Такие инициативы, как профильные и пришкольные площадки, помогают детям не только отдыхать, но и получать знания. Это основа для их успешной социализации в будущем.

Для организации загородного отдыха было задействовано 10 оздоровительных лагерей, из которых семь – государственных и три – переданных в доверительное управление. Благодаря проведенному ремонту, обновлению материально-технической базы в них смогли комфортно отдохнуть 5 842 школьника.

В рамках проекта «Жаздық жолдама», финансируемого фондом «Қазақстан халқына», 522 школьника из сельских районов бесплатно отдохнули в популярных лагерях «Эдельвейс Боровое» и «Парус». 96 детей побывали в республиканском центре «Балдаурен», а 20 школьников – в центре «Бобек».

– Мы обеспечили пожарную безопасность, обновили инфраструктуру и создали максимально комфортные условия для детей. Важной частью подготовки стало обучение персонала лагерей, что повысило качество предоставляемых услуг, – комментирует Айнагуль Сураганова.

Новые форматы отдыха прив­лекли внимание многих семей. Палаточные лагеря приняли 6 496 детей, а юрточные – 2 700. Участники этих программ смог­ли почувствовать единение с природой, научиться ориентироваться в сложных условиях, развить командные навыки.

– Палаточные и юрточные лагеря не только прививают детям любовь к природе, но и воспитывают у них ответственность и самостоятельность. Это важный элемент формирования личности, – считает Айнагуль Сураганова.

Особой популярностью пользовался проект «Бір күн қалада», который позволил 3 700 детям из сельской местности посетить достопримечательности областного центра. Школьники узнали больше о культуре и истории региона, побывали в музеях, парках и культурных центрах. На базе Дворца школьников с 10 июня работала Летняя академия, и 2 400 ребят стали участниками пяти тематических сезонов.

Большое внимание было уделено физическому развитию подрастающего поколения. В области функционировали 25 дворовых клубов, кружки и секции по интересам. Работали шесть физкультурно-оздоровительных комплексов, 320 футбольных полей, 283 баскетбольные и 274 волейбольные площадки.

– Спорт – это не только здоровье, но и дисциплина. Мы создали все условия для того, чтобы вариан­ты активного отдыха были у детей в каждом районе, – говорит Айнагуль Сураганова. – Организованная система летнего отдыха и образовательного туризма уже сегодня демонстрирует высокую эффективность, способствует формированию активного и образованного поколения, готового к вызовам современного мира.

Отметим также, что Kozybayev University стал лидером в развитии международного образовательного туризма. Совместные программы с Университетом Аризоны открывают уникальные возможности для казахстанских и иностранных студентов, делая высшее образование доступным, качественным и конкурентоспособным на мировом уровне.

Как сказал ректор Северо-Казахстанского университета Ербол Исакаев, проект коллаборации с Университетом Аризоны стал настоящим прорывом. Теперь казахстанские студенты могут, не покидая страны, получить диплом не только отечественного вуза, но и американского.

– Полноценное обучение за границей обходится в десятки тысяч долларов. Например, год обучения на кампусе Университета Аризоны в Тусоне для иностранных студентов стоит около сорока тысяч долларов. А у нас казахстанские студенты могут получить такой же диплом абсолютно бесплатно благодаря грантам Министерства науки и высшего образования. Более того, наши студенты имеют возможность пройти семестр обучения в Аризоне, и это тоже не требует дополнительных затрат, – отмечает Ербол Исакаев.

Такие преимущества привлекают абитуриентов из всех регионов Казахстана. Сегодня на совместных программах обучается около тысячи студентов, которые получают уникальный опыт международного образования. Kozybayev University становится центром притяжения не только для казахстанцев, но и для иност­ранных студентов. На данный момент в университете обучаются 169 студентов из 16 стран, и их число растет.

Егор Рохин из Екатеринбурга поделился своими впечатления­ми от обучения:

– Я поступил на двудипломную программу по направлению IT. Главной причиной выбора Kozybayev University стала возможность получить два диплома: казахстанский и американский. К тому же обучение проходит на английском, с участием ведущих профессоров, что помогает мне значительно улучшить знание языка. Конечно, привлекла и перспектива семестра обучения в Аризоне.

Для иностранных студентов обучение на двудипломных программах доступно на платной основе, но это не снижает интереса.

Kozybayev University активно развивает международный образовательный туризм через участие в выставках, онлайн-презентациях, совместных проектах с образовательными организациями Центральной Азии и России.

– Мы целенаправленно привлекаем талантливых студентов из-за рубежа, организуем мероприятия, рассказывающие о возможнос­тях нашего университета. Так Kozybayev University становится международным образовательным хабом Центральной Азии, – подчеркнул Ербол Исакаев.

Сотрудничество с международными университетами и открытие новых программ не только укрепляют образовательный потенциал региона, но и делают Северный Казахстан привлекательным центром для молодежи из разных стран.