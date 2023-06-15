Отдыхающий в отпуске полицейский газетой "разрулил" затор в Уральске

"Молодец парень" - так среагировали жители Уральска, попавшие в дорожный затор, на молодого мужчину, разрулившего пробку по всем правилам дорожного движения, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

скрин видео: instagram.com/uralsk.online

Из-за отключения электричества в ряде микрорайонов областного центра на многих перекрестках потухли светофоры и образовались заторы. Практически встали и две крупнейшие автомагистрали города – проспект Абулхаир хана и улица Сырыма Датулы, на перекрестке которых машины с трудом могли разъехаться.

В этом еле движущемся потоке оказался сотрудник департамента полиции ЗКО - старший лейтенант полиции Руслан Жексенов. Он припарковал свой автомобиль и решил помочь водителям.

Так как в настоящее время он находится в очередном трудовом отпуске, то регулировать потоки автомобилей пришлось в штатском, а вместо жезла использовать сложенную газету.

Уральцы оценили профессионализм полицейского, а его четкие, решительные действия по урегулированию ситуации сняли на камеру и опубликовали в социальных сетях.