Отдыхающий в отпуске полицейский газетой "разрулил" затор в Уральске

Общество
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Портнягина Наталия
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

"Молодец парень" - так среагировали жители Уральска, попавшие в дорожный затор, на молодого мужчину, разрулившего пробку по всем правилам дорожного движения, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

скрин видео: instagram.com/uralsk.online

Из-за отключения электричества в ряде микрорайонов областного центра на многих перекрестках потухли светофоры и образовались заторы. Практически встали и две крупнейшие автомагистрали города – проспект Абулхаир хана и улица Сырыма Датулы, на перекрестке которых машины с трудом могли разъехаться.

В этом еле движущемся потоке оказался сотрудник департамента полиции ЗКО - старший лейтенант полиции Руслан Жексенов. Он припарковал свой автомобиль и решил помочь водителям.

Так как в настоящее время он находится в очередном трудовом отпуске, то регулировать потоки автомобилей пришлось в штатском, а вместо жезла использовать сложенную газету.

Уральцы оценили профессионализм полицейского, а его четкие, решительные действия по урегулированию ситуации сняли на камеру и опубликовали в социальных сетях.

 

#уральск #полицейский #газета #движение #затор #регулировщик

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