Коронавирус
Отечественную вакцину QazVac доставили в Кыргызстан
В рамках сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19 сегодня в Кыргызстан была доставлена гуманитарная помощь из Казахстана в виде 25 тысяч доз казахстанской инактивированной вакцины QazVac, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Министерства иностранных дел РК.    

Церемония её передачи прошла в Бишкеке с участием министра здравоохранения Кыргызстана Алымкадыра Бейшеналиева, посла Казахстана Рапиля Жошыбаева, представителей медицинских организаций.

Министр А. Бейшеналиев выразил искреннюю признательность казахстанской стороне за ценную поддержку в противодействии дальнейшему распространению коронавирусной инфекции в стране.

«Мы рады тому, что наряду с другими зарубежными вакцинами как AstraZeneca, «Спутник V» и другими кыргызстанцы смогут успешно привиться от коронавирусной инфекции и QazVac», - отметил он в этой связи.

По его словам, казахстанская вакцина будет оперативно распределена по пунктам вакцинации населения и расширит возможности медицинской системы республики по снижению рисков заражения граждан коронавирусом.

В свою очередь, Р. Жошыбаев отметил, что доставка казахстанской вакцины организована Правительством РК в соответствии с поручением Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по результатам его переговоров с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

«Кыргызстан первым среди наших друзей и международных партнёров получает казахстанскую вакцину против коронавируса, что вновь подтверждает отношения дружбы и добрососедства между нашими странами», – подчеркнул казахстанский дипломат.

Он также выразил уверенность в том, что гуманитарная помощь Казахстана поможет спасению многих человеческих жизней и улучшению санитарно-эпидемиологической ситуации в Кыргызстане.

QazVac разработана Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности Министерства образования и науки Казахстана и широко используется с начала 2021 года для вакцинирования казахстанцев наряду с препаратами, разработанными российскими и китайскими специалистами. Клинические испытания и практика её широкого применения в Казахстане показали безопасность вакцины QazVac и её высокую эффективность (свыше 90%) в предотвращении заражения коронавирусной инфекцией и её тяжелых форм. Вакцинация QazVac рекомендована лицам в возрасте от 18 лет и старше и проводится внутримышечно в два этапа, рекомендуемый промежуток между которыми составляет 21 день.

Как сообщалось ранее, разработчики казахстанской вакцины приступили к процессу получения её одобрения со стороны Всемирной организации здравоохранения.



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