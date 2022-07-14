Скриншот из видео
Происшествия
Отец пытался спасти сына и утонул вместе с ним в Северном Казахстане

Трагедия произошла на севере Казахстана: во время семейного отдыха на реке Есиль утонули отец с сыном. Мужчина пытался спасти 6-летнего мальчика. Оба в итоге ушли под воду, передает Kazpravda.kz со ссылкой на KTK.

Беда случилась в трех километрах от села Новоникольское Кызылжарского района. Здесь семья отдыхала на популярном у местных стихийном пляже. По словам очевидцев, все произошло в считанные секунды. 24-летний мужчина бросился спасать тонувшего сына, оба сразу оказались под водой. Очевидцы пытались помочь несчастным. Мужчину достали практически сразу, но он был уже мертв. Тело мальчика искали почти сутки и обнаружили с помощью водолазов.

Спасатели бьют тревогу: из-за жары жители массово устремились к водоемам. За последние дни случаи гибели на воде фиксируют практически каждый день. И все утонувшие купались на неофициальных пляжах.

"Наиболее опасными акваториями являются река Есиль, озера Пестрое, Соленое, Лебяжье, озеро Большой Тарангул, озера Шалкар и Имантау. При этом купаться разрешено только на 58 местах массового отдыха, расположенных на озерах и реке Есиль. Данные места определены постановлением акимата Северо-Казахстанской области. На сегодняшний день установилась стабильно жаркая погода, поэтому необходимо быть более бдительным при проведении своего досуга на воде", – отметил старший офицер управления гражданской обороны ДЧС СКО Куат Махметов.

 

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