Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе

Полицейские спасли мужчину от суицида в Жамбылской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

Сотрудники полиции несут службу днем и ночью, в будни и праздники, оказывают помощь, не считаясь с личным временем. Это еще раз доказали следователь Сарысуского районного отдела полиции Азат Ботабек и инспектор отделения природоохранной полиции отдела местной полицейской службы Сарысуского РОП Жанадил Кобжанов.

1 февраля они находились в Таразе в служебной командировке. Проходя мимо одного из домов, заметили мужчину, который разбил окно в своей квартире.

Полицейские тут же забежали в подъезд и ворвались в квартиру как раз в тот момент, когда таразец осколком стекла пытался вскрыть себе вены на глазах у плачущих детей.

Стражам порядка удалось спасти пьяного мужчину от опрометчивого шага. Дома были двое несовершеннолетних детей. Их отец рассказал, что решился на такой отчаянный шаг после того, как узнал о неизлечимой болезни жены.

После беседы с полицейскими он осознал свою ошибку, поблагодарил их за спасение и пообещал, что впредь не будет совершать необдуманных поступков.

«В нашей работе чужих проблем не бывает. Я рад, что мы с коллегой успели вовремя и удалось избежать непоправимой трагедии», – сказал Азат Ботабек.