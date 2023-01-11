Отказаться от сдерживания цен на социально значимые продукты предложил депутат

Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Ерлан Барлыбаев на коллегии Министерства торговли и интеграции назвал сдерживание цен на социально значимые продукты изжившей себя практикой и предложил отказаться от нее, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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«Я считаю, что нужно отказаться от изжившей себя практики сдерживания цен на СЗПТ (социально значимые продовольственные товары – прим. ред.). Нужно предоставлять АСП (адресную социальную помощь – прим. ред.). Даже вот посчитать какая армия людей высвободится, которая мониторит цены. И потом, если мы в рыночной экономике, надо быть до конца в рыночной экономике», – заявил он.

Ерлан Барлыбаев указал, что нужно нацелиться на основное – повышение доходов населения. Тогда, убежден он, продуктовая инфляция не будет сильно отражаться на доходах казахстанцев.

«Казахстан строит рыночную экономику, так давайте придерживаться рыночных методов регулирования. В сельском хозяйстве регулирование должно быть за счет выплаты субсидий и таможенных пошлин. Никаких квот и запрета на экспорт определенной продукции быть не должно», – уверен парламентарий.