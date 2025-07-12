В селе Аксукент Сайрамского района запущена крупная откормочная площадка ТОО "KAZ ECO MEAT" на пять тысяч голов скота, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Туркестанской области

В церемонии открытия объекта принял участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

Стоимость проекта - 8 500 млн тенге. Планируется, что здесь будут перерабатывать 5000 голов крупного рогатого скота и 10 000 тонн мяса в год. Производственный кооператив расположен на 13 га. Будет создано 100 рабочих мест. Оборудование и специальные устройства, необходимые для производства, привезли из Беларуси, Китая и Турции. Необходимый скот доставляется из местных фермерских хозяйств и северных регионов.

Глава региона посетил убойную площадку КРС и пункт убоя МРС, ознакомился с системой работы цеха по переработке мяса и крови, поручил увеличить экспорт продукции.

Предприятие оснащено высокотехнологичным оборудованием, в целях более полной реализации продукции животноводства на откормочном комплексе будет запущена автоматизированная система кормления скота. На предприятии используются специальные установки для сбора крови. Кровь будут обрабатывать, утилизовать, выпускать из нее специальные продукты. При этом будут обрабатывать и кости животных по принципу безотходного производства. Мясокомбинат соответствует международным требованиям и основан на экспорте продукции.

Затем аким области посетил комбикормоперерабатывающий завод ТОО "NURYM GROUP" в населенном пункте Манкент. Руководитель завода Сырым Ертаев ознакомил главу региона с системой работы лаборатории для исследования проб сырья. Работа предприятия полностью контролируется инновационными технологиями.

Проектная стоимость перерабатывающего завода - 2 231,0 млн тенге. В рамках проекта трудоустроены 12 человек. Объект способен перерабатывать 20 тонн кормов в час. Предприятие на 7,25 гектара построено за счет средств индивидуального предпринимателя.

Отметим, ранее в результате переговоров с Турцией на завод были поставлены специальные установки. Объект полностью запущен в этом году, ведется постоянная работа.