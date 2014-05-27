На призыв Сербии о помощи уже откликнулись многие государства. Однако масштабы катастрофы требуют еще больших средств для нормализации ситуации.

Поэтому посольство Сербии в Казахстане обращается ко всем гражданам своей страны, друзьям и людям доб­рой воли проявить солидарность с сербским народом и оказать ему посильную помощь. В связи с этим просьба обращаться в посольство по телефону +7 (7172) 99-00-27 и факсу +7 (7172) 99-00-26 для договора о виде и способе оказания помощи либо внести денежное пожертвование на специальный счет в БТА Банке, открытый исключительно для сбора гуманитарной помощи Сербии, № KZ46319Y010006067683 в тенге и KZ51319Y010006067690 в евро, BIN 110850002696, KBE 21.

Гуля СЕЙСЕМБАЕВА