поздравляет всех с наступающим Новым годом!
Мы знаем, что нас читают и в Казахстане и за его пределами, и многие хотят поздравить своих казахстанских коллег и друзей на их родном языке.
Наша редакция подготовила несколько открыток с вариантами актуальных и неформальных поздравлений. Не забудьте также получить видеопоздравления от казахстанских звезд
эстрады, спорта и депутатов
."Келе жатқан маймыл жылы құтты болсын! Адамгершілікке толы болсын!"
С наступающим Годом Обезьяны! И пусть этот год отнесется к нам по-человечески."Жаңа 2016 жылы мұнай бағасы ескі 2008 жылдағыдай болсын деп тілеймін!"
Желаю, чтобы в новом, 2016 году нефть стоила, как в старом, 2008!"Мен жақсы көретін адамдарға Аяз Атадан денсаулық, ал мені жақсы көретіндер үшін – береке-байлық тілеймін!"
Хочу попросить у Деда Мороза в Новом году здоровья для тех, кого я люблю. А богатства – для тех, кто любит меня!"Мықты денсаулық, күш-қуат, сәттілік, ерекше құлшыныс, серпіліс тілеймін!"
Желаю крепкого здоровья, сил, удачи, усердия и вдохновения!"Игілік тілей отырып, барша жақсы мен ең дәмдіге ие болыңыздар демекпін!"
Желаю всего самого хорошего, доброго и вкусного!"Компаниямыздың естен кетпес корпоративтік рухы түсіме кіріп жүр, барлығыңызды құттықтап, беттеріңізден сүйіп, Жаңа Жылды мерекелеуге кетуге асықпын! Қымбатты әріптестерім, Жаңа Жылда мерекелік күндер тамаша ал жұмыс күндері керемет болсын деймін!"
Незабываемый корпоративный дух нашей компании уже снится мне по ночам, хочу вас всех поздравить, расцеловать и уйти на новогодние праздники ! Желаю вам замечательных праздников и отличных будней в Новом году, дорогие коллеги! "Жаңа жылыңызбен! Осы жылы барлық, тіпті кішкентай армандарыңыз да орындалсын!"
С Новым годом! Желаю, чтобы в этом году исполнялись все, даже самые маленькие мечты!"Жаңа Жылыңызбен! Көңілді дос, сенімді жұмыс, сом еңбекақы, есте қалар саяхаттар, сәтті кездесулер мен үлкен өзгерістер тілеймін!"
С Новым годом! Желаю веселых друзей, надежной работы, огромной зарплаты, запоминающихся путешествий, удачных знакомств, больших перемен!Для изготовления открыток использованы шаблоны Freepik.