В минувшее воскресенье несчастный случай произошел в Павлодаре. Трехлетний мальчик находился в гостях у бабушки. Инцидент произошел примерно в 08.20, а в 08.50 малыш в тяжелом состоянии был доставлен на скорой в больницу. Несколькими днями ранее трагедия случилась в Астане. Восьмого апреля в службу 102 поступило сообщение о госпитализации ребенка, выпавшего с 15-го этажа. По данным полиции, малыш находился на кухне без присмотра взрослых. К сожалению, спасти ребенка не удалось.

В связи с этим под председа­тельст­вом заместителя руководителя управления жилья и жилищной инспекции города Астаны Еркебулана Малика состоялось совещание с председателями ОСИ, КСК и управляющих компаний района «Алматы» по мерам профилактики подобных случаев. На встрече также присутствовали представители акимата района, ДЧС, полиции и органов прокуратуры. К слову, работа по усилению превентивных мер проводится во всех районах столицы.

– После случившейся трагедии по поручению акима Астаны в срочном порядке проводятся разъяснения в каждом районе города. Поступило письмо в прокуратуру с просьбой на площадке районных акиматов провести встречу с председателями ОСИ, КСК и управляющих компаний. Наша задача – довести до них необходимую информацию по мерам профилактики, а они в свою очередь будут распространять ее посредством общедомовых чатов среди жителей или организовывать живые встречи, – пояснил Еркебулан Малик.

По информации заместителя начальника управления по ЧС столичного района «Алматы» Алмаса Ережепова, только с начала этого года в Астане зарегистрировано выпадение из окон десяти детей.

– По сравнению с прошлым годом этот показатель гораздо выше, тогда было зарегистрировано два подобных факта. Основная причина всех этих несчастных случаев – оставление детей без присмот­ра взрослых или вообще одних в квартире. К сожалению, бывает и такое, – выразил обеспокоенность Алмас Ережепов.

Во время состоявшегося совещания от председателей ОСИ, КСК и управляющих компаний поступали вполне резонные воп­росы. Например, предусмотрена ли законом установка защиты на окнах? И возможно ли закрепить данную норму на законодательном уровне?

Как пояснил старший прокурор прокуратуры района «Алматы» по городу Астане Шерхан Шорабек, с 2018 года действуют СНИПы, согласно которым окна зданий и сооружений должны быть укомп­лектованы замками безопасности.

– Однако учитывая, что в нашем районе большинство многоэтажек построены до 2018 года, необходимо довести до жителей этих домов, что устанавливать защиту на окна им нужно самостоятельно. В конце концов, речь идет о безо­пасности детей, которая должна быть в приоритете, – подчеркнул старший прокурор.

Кроме того, добавил он, в столичных многоэтажках много арендованных квартир, с жителями которых не всегда удается установить контакт. По словам председателя ОСИ одного из МЖК района «Алма­ты», им пришлось полдня простоять с ковром под окнами одной из квартир их дома во избежание трагедии. Женщина во время обхода заметила, как дети самостоятельно пытались открыть окно, и позвала жильцов на помощь. И стоять сердобольным жильцам пришлось ровно до того момента, пока не вернулись родители этих детей. К счастью, тогда все обошлось.

После совещания был совершен обход одного из близлежащих жилых комплексов, в ходе которого жителям разъяснили важность соблюдения мер безопасности детей в теплый период. Из трех квартир, в которых мы застали жильцов в утреннее время, в одной оказались дети. Мама полуторагодовалого малыша сообщила, что у них не установлена на окнах защита, но обещала исправить ситуацию в ближайшее время.