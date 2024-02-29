Конкурс на дизайн формы национальной сборной к ОИ-2024 объявили в Казахстане

Спорт
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Дана Аменова
Корреспондент

Конкурс будет состоять из двух этапов, сообщает Kazpravda.kz    

Фото: Минтуризма

Дирекция развития спорта комитета по делам физической культуры Минтуризма объявила открытый конкурс на разработку концепции дизайна комплекта парадной и спортивной олимпийской формы и экипировки национальной сборной к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.

Присланные материалы работ будут рассматриваться специальной комиссией. В состав комиссии войдут представители комитета по делам спорта и физической культуры Минтуризма, НОК РК, Казахстанского союза спортсменов, СМИ, именитые спортсмены. В их числе Елдос Сметов, Серик Сапиев, Азамат Даулетбеков, Жамиля Бакбергенова, Ольга Рыпакова, Абиба Абужакынова, Анна Алябьева, Нурбек Оралбай, Нурсултан Турсынов. Председатель комиссии - директор дирекции развития спорта – Ерлан Естек.

— Победитель каждого этапа будет определен путем решений на заседании комиссии, согласно условиям соответствующего положения. На первом этапе будут проводиться прием и рассмотрение комиссией заявок и материалов, начиная с 20.00 часов 28 февраля до 18.30 часов 10 марта. На втором этапе, 13-15 марта, будут подведены итоги и объявлен победитель конкурса, — пишут в распространенном пресс-релизе.

В ведомстве напомнили, что ответственным за разъяснительную работу и общее проведение конкурса является начальник отдела госзакупок дирекции развития спорта комитета по делам спорта и физической культуры Минтуризма Ержан Аскаров.

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