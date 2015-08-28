Открывая сердца

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Анель УТЕГЕНОВА
Поистине "космическое" событие привлекло в этот раз больше 7 тыс. алматинцев и иностранных гостей. Экоэтнофестиваль, или как его еще называют 4Э, вбирает в себя основные понятия: "Экология", "Эволюция", "Этно" и "Эмоции". Именно за ними сюда ежегодно едут те, кто устает от городской суеты и ищет ответы на важные для себя вопросы. И хотя в день открытия масштабного в Азии фестиваля был сильный дождь и холод, это не испугало желающих пожить три дня в палатках на природе.

Зато, как признаются самые ярые поклонники 4Э, только в минуты природного релакса на фоне этномузыки и искусства они начинают замечать закаты и рассветы, красоту звездного неба и наслаждаться живым, а не виртуальным общением с другими единомышленниками.

– FourЭ – это тренинговый центр взаимоотношений, в которых каждый познает сам себя, – делится продюсер и арт-директор музыкального пространства фестиваля Алена Лобастова. – Кто-то считает его живым организмом, состоящим из разных направлений, стремящихся к доброте, любви и взаимопомощи. Здесь мы очищаем свой внут­ренний мир и учимся полноценно жить в гармонии друг с другом и миром...

По традиции фестиваль был разделен на четыре развивающих и развлекающих сегмента. Каждый из них располагал многочисленными площадками с мастер-классами, длившимися с утра до вечера. Это занятия по самым разным видам йоги и танцев, боевых искусств, семинары российских психологов, гипнотизеры, снимающие эмоциональные блоки и избавляющие от страхов, мас­тер-классы по медитации и рукоделию и многое другое.

Даже для шопоголиков здесь было место для отдушины – "Город ремесленников" ломился от всевозможных товаров ручной работы: древнеиндейских ловцов снов, украшений с полудрагоценными камнями и нарядов хиппи. А всех, кто интересовался своими загадочными сновидения­ми, ждала лавка "Разгадываем сны". Другие не преминули заглянуть в будущее, доверившись ясновидящим и картам Таро. Тех, кто не боит­ся духов предков, ждала зона "Шаманский лес". Ночью можно было даже заглянуть в телескоп. Дневное время форэшники посвящали обычным земным радостям: купались в озере, танцевали зумбу, играли в импровизированный театр и просто нас­лаждались отдыхом на свежем воздухе.

Разумеется, одними духовными практиками сыт не будешь, поэтому специально для жителей городка 4Э раскинулась целая полевая кухня. Прямо в шатрах посетители могли попробовать блюда различных кухонь. Некоторые жители городка не ленились и готовили еду прямо на костре. А от зноя в последние дни фестиваля спасали свежевыжатые соки и коктейли. Может показаться, что ФОРЭ – это зона без запретов. Однако у нее есть один негласный принцип – никакого алкоголя и табака.

Что касается музыкального наполнения FourЭ 2015, то он порадовал фанатов самых разных жанров. Хедлайнерами нынешнего года стали российские коллективы "Одно НО", MAIIA, CHRONOS и восходящая казахстанская звезда Галымжан Молданазар. Радовала публику и полюбившаяся алматинцам с позапрошлого FourЭ группа из Украины AtmasFera, исполняющая песни на санскрите.

Украсил фестиваль карнавал "Костюм парадов" с неи­моверным количеством пест­рых и авторских нарядов. Гостей развлек неизменный праздник красок Холи, когда тысячи струй разноцветного порошка осыпаются радужным дождем на всех его участников. Сюрпризом для всех стал шоколадно-конфетный обстрел и... настоя­щая свадебная церемония. Пара Алмаса и Кассиопеи Мынбаевых решилась скрепить свои узы здесь не случайно. Молодожены познакомились два года назад за неделю до FourЭ, куда вместе и поехали отдыхать. На этот раз они уже приехали в свадебных нарядах, с кольцами и родственниками. И кто знает, может так у фестиваля появится новая традиция – соединять сердца.

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