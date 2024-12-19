Откуда везут мандарины в Казахстан

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Гульмира Кунапия
корреспондент

Основной поставщик цитрусовых в РК — Китай

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За первые девять месяцев текущего года в Казахстан завезли 51,4 тыс. тонн мандаринов и разных цитрусовых гибридов — танжеринов, сатсумы, клементинов, вилкингов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz

Для удовлетворения потребностей казахстанцев импортёры увеличили объём поставок на 37,5%, или на 14 тыс. тонн. В базах данных Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК опубликована информация только по итогам девяти месяцев. Данные об импорте в главные предновогодние месяцы — октябрь, ноябрь и декабрь — будут доступны позже.

«Однако, судя по динамике за январь–сентябрь, уже сейчас можно предположить, что по итогам 2024 года импорт мандаринов в Казахстан превысит прошлогодний показатель. В 2023-м в РК было ввезено более 107,8 тыс. тонн таких цитрусовых», – считают аналитики.

Стоимостный объём импорта за десять месяцев текущего года приблизился к 32,8 млн долл. США (или 17,1 млрд тенге по курсу Нацбанка на 18.12.2024). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года страна увеличила свой «мандариновый счёт» на 36,2%. Рост связан исключительно с наращиванием объёмов поставок в натуральном выражении. Расчётная стоимость тонны импортных мандаринов осталась на уровне прошлого года.

«Если продавцы на рынке говорят вам, что продают только лучшие и самые дорогие марокканские мандарины, не верьте. Факты таковы: доля импорта мандаринов из Марокко мизерна, она составляет всего 0,3% от общего объёма поставок в РК. Основной поставщик таких цитрусовых в нашу страну — Китай, чья доля в поставках этого товара составляет 53,6%», – отметили авторы публикации. 

Из 51,4 тыс. тонн завезённых в январе–сентябре 2024-го плодов 27,5 тыс. тонн пришлось именно на КНР. Второе место занял Пакистан, за девять месяцев из этой южноазиатской страны в РК было поставлено 16,4 тыс. тонн мандаринов, или 32%. В тройку ведущих зарубежных поставщиков таких фруктов также вошла Турция. Правда, везут оттуда значительно меньше, чем из Китая и Пакистана: 4,9 тыс.тонн за январь–сентябрь текущего года.

«К слову, марокканские мандарины действительно одни из самых дорогих. Чтобы выяснить это, мы сравнили расчётную стоимость тонны таких цитрусовых из разных стран. На первом месте оказался товар из Перу, на втором — из Марокко, на третьем — из Египта. Мандаринами с самой невысокой расчётной стоимостью оказались плоды из Пакистана и России», – говорится в отчете. 

Одной из причин, по которым Казахстан с 2022 года наращивает импорт мандаринов, стал растущий объём потребления внутри страны. Это можно проследить по результатам выборочных обследований, которые раз в квартал проводят специалисты БНС. В инфографике видно, что за последний год — с третьего квартала 2023-го по третий квартал 2024-го — потребление этих оранжевых фруктов росло каждый квартал.

Самый высокий уровень потребления мандаринов ожидаемо наблюдался в первом и четвёртом кварталах. Например, в январе–марте текущего года жители РК съедали в среднем по 2,1 кг таких цитрусовых за квартал (плюс 16,6% к аналогичному периоду 2023-го). В последнем же квартале прошлого года каждый казахстанец съел в среднем 1,5 кг мандаринов — на 52,5% больше, чем годом ранее.

Можно отметить: жители РК регулярно увеличивают свои расходы на фрукты. В третьем квартале текущего года фруктовая корзина для каждого казахстанца в среднем обходилась в 12,5 тыс. тенге (плюс 5,8% к аналогичному периоду 2023-го). Рост расходов связан с двумя факторами — увеличением подушевого потребления фруктов и потребительской инфляцией.

В текущем году самые высокие индексы потребительских цен на фрукты наблюдались в начале года: в январе, феврале и марте ценники на такие витаминные продукты были на 17% выше, чем в первые месяцы 2023-го. Подорожание продолжалось в течение весны и лета и стало замедляться к осени. В сентябре фрукты выросли в цене на 6,7%, в октябре— на 4,3%, в ноябре — на 4,7% в годовом выражении.

 

#импорт #фрукты #мандарины

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