​Отличный подарок к юбилею

«Дорогие наши чемпионы, призеры и члены олимпийской сборной Республики Казахстан! Мы, казахстанцы, с большой надеждой и верой наблюдаем за выступлениями каждого из вас. Олимпийские игры зажигают новые звезды и возносят спорт высоких достижений к его сия­ющим вершинам. Решающую роль здесь играют поддержка соотечественников, любовь к Родине и своим родителям, которые дают вам могущественную энергию, приведшую вас на пьедестал победителей XXXI летних Олимпийских игр.

Полученные вами награды – отличный вклад в празднование 25-летия Независимости Казахстана! Хочу поблагодарить всех спортсменов нашей сборной за ту гордость, которую мы испытываем, глядя на вас! Вы – наша сила и олицетворение молодого, успешного и сильного государства!

Выражаю глубокую благодарность всему тренерскому составу, чьи знания, упорный труд, чуткость и мастерство открывают новые имена и дарят новые рекорды. Ваш большой успех, к которому причастны все, кто вас воспитывал и тренировал, навсегда войдет в летопись отечественного спорта.

Желаю вам новых ярких побед во славу спорта и нашей Великой Родины!» – сказано в позд­равлении.