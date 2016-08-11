​Отличный подарок к юбилею

Свежий выпуск
660
Сергей ОСАНОВ

«Дорогие наши чемпионы, призеры и члены олимпийской сборной Республики Казахстан! Мы, казахстанцы, с большой надеждой и верой наблюдаем за выступлениями каждого из вас. Олимпийские игры зажигают новые звезды и возносят спорт высоких достижений к его сия­ющим вершинам. Решающую роль здесь играют поддержка соотечественников, любовь к Родине и своим родителям, которые дают вам могущественную энергию, приведшую вас на пьедестал победителей XXXI летних Олимпийских игр.

Полученные вами награды – отличный вклад в празднование 25-летия Независимости Казахстана! Хочу поблагодарить всех спортсменов нашей сборной за ту гордость, которую мы испытываем, глядя на вас! Вы – наша сила и олицетворение молодого, успешного и сильного государства!

Выражаю глубокую благодарность всему тренерскому составу, чьи знания, упорный труд, чуткость и мастерство открывают новые имена и дарят новые рекорды. Ваш большой успех, к которому причастны все, кто вас воспитывал и тренировал, навсегда войдет в летопись отечественного спорта.

Желаю вам новых ярких побед во славу спорта и нашей Великой Родины!» – сказано в позд­равлении.

Популярное

Все
Пенсионная система Казахстана: становление и развитие
В Алматы завершился XII МКФ Bastau
Объединить усилия власти, бизнеса и общества
Условия под стать названию
«Барыс» набрал очки в Москве
В Карагандинском зоопарке поселились обезьяны Бразза
Профилактика доказывает эффективность
Креативно на казахском
Новые скрепы духовной столицы
Государственный деятель эпохи перемен
Все это следует шить!
Инструменты роста
Пресекли незаконную охоту на пернатых
В компании с Оффенбахом
​​​​​​​Закон Республики Казахстан
Учредители детсада осуждены за содержание «мертвых душ»
Закон Республики Казахстан
Бюджет Алматы «держит» бизнес
Закон Республики Казахстан
Региональный офис Euronews открылся в Астане
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
Это счастье – стать родителями
Акимат Жамбылской области сделал заявление по поводу митинга в Таразе
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Мост для межэтнического общения
Как защититься от харассмента?
Когда цифры говорят сами за себя...
Более миллиона тонн казахстанского зерна за 10 месяцев экспортировали в Таджикистан
Лудоман проиграл похищенные 14 млн тенге в Караганде
Глава государства посетил сельскую школу близ Талдыкоргана
И дольше века газетный день
Как определить подделку 10-тысячной банкноты
Президент отметил труд энергетиков госнаградами
Ее часто спрашивают: «Руың кiм?»
Ряды Международного Панфиловского движения пополнили школьники Байконыра
S&P отметило снижение рисков в банковском секторе Казахстана
Президент сменил посла Казахстана в Японии
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
Токаев и Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
Производство шоколада может прекратиться
Лица старого Уральска

Читайте также

Пресекли незаконную охоту на пернатых
В Нацгвардии определили лучших методистов
Аким проверил готовность объекта
Инновации для сельского хозяйства

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]