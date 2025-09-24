Отмечена высокая динамика Президент 24 сентября 2025 г. 4:38 29 В Нью-Йорке Глава государства провел переговоры с Президентом Европейского совета. фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева Приветствуя руководителя Европейского совета Антониу Кошту, Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан твердо привержен дальнейшему укреплению партнерства с ЕС как на двусторонней основе, так и в рамках диалога в формате C5+. В ходе беседы отмечена высокая динамика развития политического диалога, который способствует продвижению торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Европейским союзом. Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки. По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении контактов в целях расширения взаимовыгодного межрегионального сотрудничества, сообщила пресс-служба Президента. #президент #США #ЕС #Антониу Кошту