Приветствуя руководителя Европейского совета Антониу Кошту, Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан твердо привержен дальнейшему укреп­лению партнерства с ЕС как на двусторонней основе, так и в рамках диалога в формате C5+.

В ходе беседы отмечена высокая динамика развития политического диалога, который способствует продвижению торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Европейским союзом. Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении контактов в целях расширения взаимовыгодного межрегионального сотрудничества, сообщила пресс-служба Президента.