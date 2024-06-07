Отмена перевода времени: Минторговли приняло петицию к рассмотрению

Петиция, опубликованная на официальном портале «E-Petition.kz», собрала необходимое количество подписей для официального рассмотрения вопроса о возврате к старому времени
Пятьдесят тысяч казахстанцев проголосовали «за» перевод стрелок часов «на место» - на час обратно, передает Kazpravda.kz
Согласно статье 90-4 АППК РК, после достижения порога в 50 тысяч подписей, Минторговли приняло петицию к рассмотрению.
В соответствии со статьей 90-5 АППК РК, срок рассмотрения петиции составляет до 40 рабочих дней с момента её регистрации, сообщила пресс-служба министерства.
МТИ организует работу рабочей группы, включающей представителей заинтересованных сторон, государственных органов и общественных объединений.
Процесс рассмотрения петиции будет проходить в соответствии с требованиями законодательства, добавили в ведомстве.
Напомним, в ночь с 29 февраля на 1 марта жители Казахстана перешли на единый часовой пояс.