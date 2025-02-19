Теперь для управления ими необходимо получение водительского удос­товерения категории А1. Для лиц, имеющих права категории А и В, дополнительных мер не требуется. Указанные требования вступят в силу с 4 апреля 2025 года, а к регистрации мопедов органы внутренних дел уже приступили.

Обеспечение безопасности граж­дан на дорогах страны остается в числе приоритетных задач МВД. Реа­лизуется комп­лекс организационных, практических и правовых мер. В 2024-м было выявлено 12,7 млн административных правонарушений в сфере дорожного движения, это на 42% больше, чем годом ранее. Водительских прав были лишены 28,5 тыс. нарушителей, 23 тыс. подвергнуты админист­ративному аресту. Не избежали ответственности и пешеходы: оштрафованы более 420 тыс. человек.

Расширяется сеть стационарных автоматических систем фиксации нарушений ПДД. На дорогах Казахстана установлено порядка 25 тыс. таких систем, и с их помощью удалось выявить около 9 млн нарушений. В основном они установлены в городах, а контроль на загородных трассах обеспечивают патрули, оборудованные мобильными комплексами автоматической фиксации нарушений ПДД. Сейчас насчитывается 290 таких автомобилей. Ощутимый эффект демонстрирует система Qorgau, с помощью которой удалось выявить 545 тыс. неплательщиков штрафов и 304 факта использования подложных номерных знаков, пресечено 2 136 случаев незаконного управления автомобилем.

В зоне особого внимания и состоя­ние дорожно-транспортной инфраструктуры. Так, для снижения ДТП с участием детей местными исполнительными органами утверждены комплексные планы по развитию дорожной инфраструктуры вблизи учебных заведений на 2024–2025 годы, предусматривающие обустройство улично-дорожной сети, установку дорожных знаков, искусственных неровностей, «шумовых» полос и нанесение дорожной разметки.