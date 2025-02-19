Отныне мопед – полноценное транспортное средство
0
Об этом во время брифинга сообщила начальник управления департамента информационной политики МВД, пресс-секретарь Шугыла Турлыбек. Ранее законом были введены понятия «электрический самокат» и «малые электрические транспортные средства», а также был определен порядок их эксплуатации. В 2024 году принят второй пакет поправок, согласно которому мопеды приравниваются к механическим транспортным средствам и подлежат обязательной государственной регистрации.