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Экономика

"Отодвигают на задворки" - сенатор о казахстанских товарах в супермаркетах

Тусупбекова Лаура
корреспондент

Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев в ходе пленарного заседания высказался о росте цен в стране и призвал прорабатывать альтернативные транспортные маршруты, чтобы не импортировать инфляцию от соседей, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Маулен Ашимбаев отметил, что Казахстан зависим от производственного импорта.

"Мы сами не создали в Казахстане производство отечественных продуктов по некоторым позициям, не закрываем свой спрос, хотя столько денег в годы независимости выделялось", – сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената отметил, что, если у некоторых наших соседей укрепляется нацвалюта, то на этом фоне растут цены и в Казахстане.

"Значит должна быть диверсификация импорта. Импорт госорганы должны активнее диверсифицировать. Прорабатывать другие транспортные маршруты, искать другие методы. Мы не можем постоянно импортировать инфляцию из соседних стран. Конечно, мы со всеми будем развивать отношения, все наши соседи – стратегические партнеры. Но у нас должна быть определенная диверсификация маршрутов поставок", – сказал спикер Сената.

Также Маулен Ашимбаев рассказал о жалобах сельхозтоваропроизводителей.

"Сельхозтоваропроизводители жалуются, что, если заходят в крупные супермаркеты, то их сельхозпродукцию не ставят на прилавки в проходимых местах. Там стоит импортная продукция. У них просят немалые деньги дополнительно за это. Если они не дают, то их продукцию задвигают, а на первый план выводят импорт. Импортеры могут себе это позволить", – рассказал Маулен Ашимбаев.

По его словам, это тоже способствует росту цен и инфляции.

"Это происходит за счет того, что мы не всегда контролируем сетевые торговые объекты. Выходит, мы не поддерживаем наших сельхозтоваропроизводителей. Этот вопрос можно и нормативным образом отрегулировать в этих условиях, когда нужно предпринимать и неординарные меры", – подчеркнул Маулен Ашимбаев и добавил, что депутаты готовы, в случае необходимости, принять необходимые поправки в законы.

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