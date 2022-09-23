Отравление школьников в Павлодаре: перцовый баллончик распылила 10-летняя ученица

10-летняя ученица разбрызгала перцовый баллончик в школе города Павлодара, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Напомним, 23 сентября около 11:00 часов в полицию Павлодара из органов здравоохранения поступило сообщение о госпитализации в больницу учеников средней школы №33 поселка Ленинский с отравлением неизвестным веществом.

По адресу сразу же выехали экстренные службы, проведена эвакуация учащихся и персонала учебного заведения.

На месте работали сотрудники полиции, ДЧС и медработники, проводился осмотр здания и записей камер видеонаблюдения.

«В результате проведенной работы полиция установила несовершеннолетнюю 2012 года рождения, учащуюся данной школы. С ее слов, сегодня после третьего урока она брызнула из перцового баллончика на тетрадный лист ради интереса. Перцовый баллончик нашла на улице», – сообщил первый заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

По данному факту с несовершеннолетней и ее родителями провели профилактическую беседу. Поведение девочки будет рассмотрено на совете профилактики школы.