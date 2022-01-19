Отсрочка в упрощенном порядке

Предпринимателям, пострадавшим в результате введения чрезвычайного положения, фонд «Даму» предоставит отсрочку в упрощенном порядке.
В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева от 6 января 2022 года Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) и Министерство национальной экономики разработали меры по оказанию господдержки субъектам малого и среднего бизнеса, пострадавшим от беспорядков.
Данные меры и механизм их предоставления описаны в Порядке предоставления отсрочки платежей по займам физических и юридических лиц, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения («Порядок»). Документ утвержден приказом председателя АРРФР № 8 от 10.01.2022 года.
Согласно ему, фонд развития предпринимательства «Даму», дочерняя организация АО «НУХ «Байтерек», готов в упрощенном порядке в течение одного рабочего дня согласовывать реструктуризацию кредитов МСБ, пострадавшего во время ЧП, по проектам в рамках государственных программ по инструментам субсидирования и гарантирования.
Как пояснили в фонде, по инструментам субсидирования и гарантирования в рамках госпрограммы «Дорожная карта бизнеса-2025» (ДКБ-2025) проекты по реструктуризации согласовываются без анализа финансово-хозяйственной деятельности предпринимателей в течение одного рабочего дня. За указанное время проводятся сбор и формирование заявки и согласование условий реструктуризации, а также направляется письмо в банки.
По кредитам микро-, малого бизнеса до 20 млн тенге (первое направление ДКБ-2025) документы в фонд на согласование направляются только в случае пролонгации срока кредита и необходимости пролонгации срока гарантии по нему.
Вместе с тем в «Даму» отмечают, что государственная поддержка микро-, малого и среднего бизнеса по инструментам субсидирования и гарантирования в 2022 году продолжится в полном объеме в кратчайшие сроки – после завершения соответствующих бюджетных процедур по подписанию документов, предусмотренных программой.
За 2021 год фондом поддержано 57,7 тыс. проектов на сумму кредитов 2,175 трлн тенге, включая 13,4 тыс. проектов микропредпринимательства на сумму кредита 75,4 млрд тенге.
В частности, просубсидировано 32,3 тыс. проектов на сумму кредитов 1 598 млрд тенге, в том числе 11 тыс. проектов на сумму кредита 421,7 млрд тенге в рамках поддержки предпринимателям в наиболее пострадавших секторах экономики во время пандемии COVID-19.
Прогарантировано 17,3 тыс. проектов на сумму кредитов 366 млрд тенге. За счет средств льготного финансирования – 8,4 тыс. проектов на сумму кредитов 211 млрд тенге.
В региональных филиалах фонда менеджеры оказывают комплексную поддержку предпринимателям, сопровождая их проекты до одобрения в БВУ или финансовых организациях посредством электронных порталов online.damu.kz и egov.kz.
В фонде напоминают: предприниматели могут направлять свои заявки онлайн через порталы egov.kz и online.damu.kz, а также получить информацию в режиме онлайн на сайтах
www.damu.kz, www.online.damu.kz или позвонив в единый сall-center 1408 (звонок бесплатный).
Можно также связаться напрямую с менеджерами в регионах, контактная информация размещена на сайте и на официальных аккаунтах фонда в социальных сетях.