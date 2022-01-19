Отсрочка в упрощенном порядке

Предпринимателям, пострадавшим в результате введения чрезвычайного положения, фонд «Даму» предоставит отсрочку в упрощенном порядке.

В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева от 6 января 2022 года Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) и Министерство национальной экономики разработали меры по оказанию господдержки субъектам малого и среднего бизнеса, пострадавшим от беспорядков.

Данные меры и механизм их предоставления описаны в Порядке предоставления отсрочки платежей по займам физичес­ких и юридических лиц, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения («Порядок»). Документ утвержден приказом председателя АРРФР № 8 от 10.01.2022 года.

Согласно ему, фонд развития предпринимательства «Даму», дочерняя организация АО «НУХ «Байтерек», готов в упрощенном порядке в течение одного рабочего дня согласовывать реструктуризацию кредитов МСБ, пострадавшего во время ЧП, по проектам в рамках государственных программ по инструментам субсидирования и гарантирования.

Как пояснили в фонде, по инструментам субсидирования и гарантирования в рамках гос­программы «Дорожная карта бизнеса-2025» (ДКБ-2025) проекты по реструктуризации согласовываются без анализа финансово-хозяйственной деятельности предпринимателей в течение одного рабочего дня. За указанное время проводятся сбор и формирование заявки и согласование условий реструктуризации, а также направляется письмо в банки.

По кредитам микро-, малого бизнеса до 20 млн тенге (первое направление ДКБ-2025) докумен­ты в фонд на согласование нап­равляются только в случае пролонгации срока кредита и необходимости пролонгации срока гарантии по нему.

Вместе с тем в «Даму» отмечают, что государственная под­держка микро-, малого и среднего бизнеса по инструментам субсидирования и гарантирования в 2022 году продолжится в полном объеме в кратчайшие сроки – пос­ле завершения соответствую­щих бюджетных про­цедур по подписанию документов, пре­дусмотренных программой.

За 2021 год фондом поддержано 57,7 тыс. проектов на сумму кредитов 2,175 трлн тенге, включая 13,4 тыс. проектов мик­ропредпринимательства на сумму кредита 75,4 млрд тенге.

В частности, просубсидировано 32,3 тыс. проектов на сумму кредитов 1 598 млрд тенге, в том числе 11 тыс. проектов на сумму кредита 421,7 млрд тенге в рамках поддержки предпринимателям в наиболее пострадавших секторах экономики во время пандемии COVID-19.

Прогарантировано 17,3 тыс. проектов на сумму кредитов 366 млрд тенге. За счет средств льготного финансирования – 8,4 тыс. проектов на сумму кредитов 211 млрд тенге.

В региональных филиалах фонда менеджеры оказывают комплексную поддержку предпринимателям, сопровождая их проекты до одобрения в БВУ или финансовых организациях посредством электронных порталов online.damu.kz и egov.kz.

В фонде напоминают: предприниматели могут направлять свои заявки онлайн через порталы egov.kz и online.damu.kz, а также получить информацию в режиме онлайн на сайтах

www.damu.kz, www.online.damu.kz или позвонив в единый сall-center 1408 (звонок бесплатный).

Можно также связаться напрямую с менеджерами в регионах, контактная информация размещена на сайте и на официальных аккаунтах фонда в социальных сетях.