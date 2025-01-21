Отстали от графика

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Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

В Атырауской области не реализовали в срок пять крупных проектов

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Общий объем инвестиций по этим проектам составляет 25,2 млрд тенге. Ожидалось, что объекты начнут функционировать в 2024 году, однако сроки их введения в строй были перенесены по разным причинам.

В регионе не успели завершить строительство птицефабрики за 9,9 млрд тенге и сварочного цеха по производству опорных балок локомотивов и других сварных конструкций за 4 млрд тенге. Из-за паводка перенесли сроки реализации еще двух проектов. Это тепличный комплекс за 8 млрд тенге и проект по развитию рыбного хозяйства за более чем 1 млрд тенге. В списке перенесенных проектов значится также производство куриных полуфабрикатов (800 млн тенге).

По данным акимата, причинами стали несвоевременная поставка оборудования, задержка монтажных и пуско-наладочных работ. С такой же проблемой столкнулся проект по запуску цеха по ремонту, сборке и сервисному обслуживанию насосного оборудования за 1,5 млрд тенге.

В Атырау предприниматель не может открыть птицефабрику из-за дамбы, построенной в период паводков. Как рассказали в областной палате, этот проект должен был реализовать Вячеслав Орлов. По его данным, в октябре 2022 года он приобрел в частную собственность земельный участок в селе Бейбарыс Махамбетского района площадью 2,7 га.

В начале 2024 года огородил участок и установил здесь трансформаторную подстанцию. Однако реализовать свою бизнес-идею не смог, так как участок был поделен надвое дамбой, возведенной местными исполнительными органами для защиты от паводков.

– О строительстве на моем участке дамбы меня никто не уведомлял, разрешения я не давал. Кроме того, при возведении земляной насыпи были повреждены 38 бетонных столбов, которые использовались для ограждения участка. Теперь он поделен надвое, построить здесь что-либо сейчас не могу. Чтобы решить вопрос, писал в акиматы – сельский, районный, городской, но вразумительного ответа так и не получил. Поэтому и обратился в палату предпринимателей Атырауской области, – рассказал Вячеслав Орлов.

Представители сельского и районного акиматов сообщили, что в курсе проблемы предпринимателя. Однако помочь ему не могут, так как работы проводились по заказу городского акимата.

– У нас есть список районных предпринимателей, которые пострадали в результате паводков. Это порядка 105 субъектов бизнеса. На данный момент идет работа по выплате им компенсаций. Вячеслава Орлова среди них нет, так как у нас на балансе нет дамбы, проходящей по его участку, – отметил руководитель Махамбетского районного отдела земельных отношений Акылбек Салиев.

На основании обращения субъекта бизнеса палатой предпринимателей была проведена соответствующая работа. Заведующий сектором уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана по Атырауской области Сарсенбай Жолдыбаев уточнил, что налицо факты нарушения прав бизнеса.

– Согласно действующему законодательству, есть два механизма решения вопроса. Это выплата предпринимателю компенсации либо выдача ему другого земельного участка, аналогичного по площади и стоимости. Если ситуация не разрешится в пользу предпринимателя, мы готовы представлять его интересы в суде, – подчеркнул Сарсенбай Жолдыбаев.

#строительство #Атырауская область #птицефабрика

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