Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев в интервью журналистам в Мажилисе сообщил, что порядка 80 тысяч голов сайгаков планируется для промышленного отстрела, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Он отметил, что такой план был принят после обоснования ученых.

"Биобоснование закончено, ученые говорят, что есть необходимость регулирования численности поголовья сайгаков, это будет уральская популяция. Если сейчас эта популяция насчитывает чуть более 800 тысяч голов, то регулированию подлежит около 10 процентов. Это 80 тысяч голов", - сказал министр.

Напомним, что из-за резкого снижения численности сайгаков, с 1999 года в Казахстане был введен запрет на отстрел до 2023 года, за исключением научных целей.

Благодаря принятым мерам наблюдается ежегодный рост численности сайгаков в среднем на 40% - со 152 тыс. в 2017 до 1 млн 300 тыс. особей в 2022 году.