​Отведали солдатской каши

Именно отсюда, с привокзальной площади Тағзым, большинство из свыше 70 тыс. кызылординцев, призванных в ряды советской армии в годы военного лихолетья, уходили на фронт. Почти половина из них не вернулась домой.

– Великая Отечественная стала священной войной за Родину и историческую справедливость, прославившей наш героический народ на весь мир, а 9 Мая – знаменательная датой, памятью о подвиге отцов и дедов. Если бы не та Победа, не было бы и нынешнего независимого Казахстана. Поэтому от имени всех потомков позвольте выразить участникам войны безмерную благодарность. Мы гордимся нашими победителями, заложившими основу мира и согласия между народами, – подчеркнул, поздравляя собравшихся, аким области Крымбек Кушербаев на митинге «Поклон поколению героев».

…Аплодисментами кызыл­ординцы встретили на площади Тағзым участников «Бессмертного полка». Колонна из многих сотен горожан с портретами своих близких-фронтовиков прошла торжественным маршем по цент­ральным улицам Кызылорды. За каждой фотографией своя судьба, своя трогательная история, которыми охотно делились участники шествия.

– Мой отец Абдихалик Мамбетов был командиром танка, воевал с 1942 года, встретил Победу в Берлине, горел, вернулся домой весь обожженный. До самой смерти в 1954 году так и не оправился от тех ужасных сражений. Едва ли не каждую ночь во сне продолжал воевать, отдавать команды экипажу, – вспоминает, еле сдерживая слезы, Рабия Мамбетова.

– Мой отец Карим Ахметов и его брат Абдурахман были приз­ваны в 1942 году, папа вернулся, а дядя пропал без вести. После войны отец долго пытался найти брата, но тщетно. А недавно мне пришло извещение о том, что дядя погиб в Литве 16 октября 1944 года и похоронен в деревне Марчи. Очень жаль, что папы уже нет, но мы обязательно поедем на могилу его брата, жизнь которого оборвалась в 24 года, – поделилась растроганная Балым Ахметова.

– Я никогда не видела своего отца Пермахана Муханова – он погиб, освобождая Польшу, 22 февраля 1945 года, когда мне было только два года. Там и похоронен на советском военном кладбище города Гижицко, могила № 36, – сказала Манат Пермаханова, отметив, что до сих пор не может смириться с этой потерей, а теперь, пройдя по улицам родного города с его портретом, почувст­вовала облегчение на сердце, дышать стало легче...

– Сегодня – великий праздник, день великой скорби и великой гордости за наших отцов и дедов, за тех, кто отдал жизни ради нас, за весь наш народ, который выстоял и преодолел жестокие испытания, – подчеркнула дочь дошедшего до Кенигсберга старшего сержанта – командира отделения разведки 597-й артиллерийско-минометной дивизии Владимира Фридмана кызылординка Галина.

…Под песни военных лет сос­тоя­лось возложение венков и цветов к Вечному огню. Была развернута полевая кухня, предлагавшая отведать солдатской каши. В честь праздника прошли спортивные состязания, концерты и другие культурно-массовые мероприятия.