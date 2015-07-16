Свежий выпуск Ответный ход Олег ТАРАН

О выполнении поручений Президента страны по борьбе с правонарушениями сексуального характера в отношении детей журналистам рассказали заместитель Генерального прокурора Андрей Кравченко, начальник департамента по надзору за законностью досудебной стадии уголовного процесса ГП РК Кусаин Игембаев, председатель Комитета административной полиции МВД РК Игорь Лепеха и заместитель начальника следственного департамента МВД РК Берик Кожамбердиев.

Выступая на брифинге, А. Кравченко выразил крайнюю обеспокоенность ростом преступлений против половой неприкосновенности в целом и несовершеннолетних – в частности. Если в 2010 году было зарегистрировано 1 885 таких фактов, то в 2014-м их количество возросло почти вдвое и составило 3 623.

За шесть месяцев текущего года зарегистрирован рост подобных преступлений на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Причем особую тревогу вызывает увеличение фактов преступлений сексуального характера против несовершеннолетних. Если в 2010 году их количество составляло 491, то в 2014 – 943.

– Причины и условия совершения преступлений против половой неприкосновенности порождены целым комплексом вопросов нравственного, правового и социально-экономического характера. Для снижения их количества Координационным советом правоохранительных органов был предложен ряд мер, – сообщил заместитель Генпрокурора.

По его словам, первой мерой станет ужесточение наказания лиц, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних. Второе направление работы – усиление дальнейшего контроля в отношении данной категории преступников после отбытия ими наказания.

Кроме того, будет введен запрет на размещение в интернет-пространстве информации, пропагандирующей сексуальную эксплуатацию и детскую порнографию. По словам А. Кравченко, у населения, в том числе у детей, имеется неограниченный доступ к таким ресурсам посредством мобильных устройств. Поэтому нужно следить за безопас­ностью ребенка в Интернете, контролировать сайты, которые он посещает, и пользователей, с которыми он общается.

По мнению заместителя Генпрокурора, родителям следует объяснять своим детям, что нельзя общаться с незнакомыми им людьми не только в реальной жизни, но и в виртуальном мире.

– Сегодня существует масса компьютерных программ для осуществления родительского контроля за детьми в Интернете. Их установка позволяет запретить нежелательные сайты, проверить каждую страницу на наличие запрещенной лексики. Более того, она может прислать вам отчет по электронной поч­те, – сообщил Андрей Кравченко.

Заместитель Генерального прокурора также напомнил, что наказание виновных лиц – работа ответственных правоохранительных органов, подчеркнув при этом:

– При любом выявленном случае, когда с вашим ребенком общается подозрительное лицо, имеющее, на ваш взгляд, преступные намерения, ни в коем случае нельзя проводить самостоятельное расследование и учинять самоуправство.

Спикер также назвал в качестве одной из мер – запрет на въезд в Казахстан иностранцам и лицам без гражданства, ранее судимым за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

– Указанные меры будут иметь положительный результат только при содействии общества. Поддержка и помощь граждан остается важной частью успеха в борьбе с преступлениями такого рода, – подытожил А. Кравченко.

Выступивший затем К. Игембаев проинформировал присутствующих, что в ходе Координационного совета государственных и исполнительных органов были выработаны рекомендации по усилению законности в борьбе с преступлениями сексуального характера и повышению эффективности мер по профилактике и предупреждению таких правонарушений и более подробно рассказал о них.

В частности, уполномоченным государственным ведомствам было рекомендовано создать специальные подраз­деления по борьбе с преступлениями против половой неприкосновенности. Кроме того, будет проработан вопрос о полном блокировании интернет-страниц с детской порно­графией, а также о проведении оперативных мероприятий в отношении лиц, посещающих такие сайты.

Планируется установить административный надзор за лицами, ранее судимыми за совершение преступлений против половой неприкосновенности. Также будет введен запрет на применение условно-досрочного освобождения, замены мягким наказанием, условного осуждения, применение амнистии, освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием и примирением по преступлениям против половой неприкосновенности в отношении детей.

Также К. Игембаев отметил, что уже прорабатывается вопрос законодательного закрепления возможности применения химической кастрации к лицам, совершившим преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В завершение спикер сообщил, что все указанные рекомендации уже находятся на рассмотрении представителей рабочих групп. Законодательное оформление новшеств начнется уже в ближайшее время.

В свою очередь И. Лепеха подчеркнул, что за последние годы благодаря поддержке депутатов Парламента был принят ряд законодательных инициатив Министерства внутренних дел по совершенствованию законодательства в рассматриваемой сфере.

Спикер сообщил, что МВД было разработано девять законопроектов, направленных на защиту прав детей, принято участие в разработке шести, в том числе четырех новых основополагающих кодексов – Уголовного, Уголовно-процессуального, Уголовно-исполнительного и Кодекса об административных правонарушениях. Так, были ужесточены наказания за пребывание несовершеннолетних вне жилых помещений и в увеселительных заведениях в ночное время. С 1 января текущего года введена уголовная ответственность родителей за неисполнение без уважительных причин обязанностей по воспитанию детей, повлекшее совершение ими умышленных преступлений или административных правонарушений.

Также были расширены категории лиц, подлежащих постановке на профилактический учет, в том числе родителей или других законных представителей несовершеннолетних, не исполняющих своих обязанностей по их воспитанию, обучению и содержанию.

В результате принимаемых мер общее количество всех преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, снизилось с прошлого года практически вдвое – с 3 868 до 2 061, проинформировал глава Комитета административной полиции.

О ряде существующих проблем в рассматриваемой сфере и способах их решений рассказал Б. Кожамбердиев. В частности, он остановился на случаях ложных доносов о совершении подобных преступлений и призвал применять адекватные меры к подобным заявителям, которые, преследуя собственные цели, отвлекают следственные органы от важной работы.

Он также отметил, что в расследовании таких резонансных дел, как покушение на половую неприкосновенность несовершеннолетних, используются последние достижения науки и техники, например, экспертиза ДНК. Но наряду с современными технологиями также очень важна помощь населения.



